Evo gdje i kada gledati Veliku nagradu Mađarske

Velika nagrada Mađarske, posljednja utrka u sezoni Formule 1 prije ljetne pauze, održava se ovoga vikenda, od 24. do 26. srpnja, a prijenos utrke i cijelog trkaćeg vikenda bit će dostupan na kanalima RTL-a te na platformi Voyo.

Hungaroring je poznat kao tehnička i zavojita staza na kojoj je pretjecanje vrlo teško, zbog čega je i zovu "Monako bez zidova" i u njoj će kvalifikacije, koje se održavaju u subotu, imati ključnu ulogu.

U Mađarsku kao vodeći u poretku stiže Kimi Antonelli iz Mercedesa, koji je pobjedom u Belgiji povećao svoju prednost. Ipak, ne treba otpisati ni Ferrari, čijim bi bolidima trebala odgovarati konfiguracija staze, kao ni osmerostrukog pobjednika ove utrke, Lewisa Hamiltona.

Raspored trkaćeg vikenda

Prijenose svih događanja moći ćete pratiti na RTL-ovim kanalima te na platformi Voyo.

Petak, 24. srpnja

13:30 – Prvi slobodni trening (RTL 2, Voyo)

17:00 – Drugi slobodni trening (RTL 2, Voyo)

Subota, 25. srpnja

12:30 – Treći slobodni trening (RTL 2, Voyo)

16:00 – Kvalifikacije (RTL, Voyo)

Nedjelja, 26. srpnja

15:00 – Utrka za Veliku nagradu Mađarske (glavni kanal RTL-a, Voyo)