Russell priznao da proživljava najteže trenutke karijere: 'Nikad nije bilo ovako'

Vozač Mercedesa George Russell, koji je u sezonu 2026. ušao kao glavni favorit za naslov prvaka Formule 1, otvoreno je progovorio o mentalnim izazovima s kojima se suočava. Nakon niza pehova i tehničkih kvarova, Britanac se našao u sjeni devetnaestogodišnjeg momčadskog kolege Kimija Antonellija, za kojim zaostaje gotovo 70 bodova. Ta situacija gurnula ga je u, kako sam kaže, psihološki najtežu bitku dosad.

'Ovo je psihološki najteža bitka'

Uoči Velike nagrade Mađarske, Russell je u razgovoru za medije priznao je dubinu svojih frustracija. "Pošteno je reći da je ovo psihološki najteža bitka koju sam imao, jednostavno zbog toga što je bilo toliko uspona i padova. To je kombinacija stvari pod mojom kontrolom koje nisu bile sjajne te stvari izvan moje kontrole koje su omele napredak", objasnio je 28-godišnjak. Priznao je da se nalazi u "vrlo, vrlo čudnom stanju uma", osjećaju koji nije iskusio ni u znatno slabijim bolidima Williamsa. "Nikad nisam imao ovakav niz loše sreće. Bolno je kad napokon imate bolid za pobjede", dodao je.

Niz pehova i izgubljenih bodova

Sezona koja je započela pobjedom u Australiji brzo se pretvorila u noćnu moru. U Kanadi je morao odustati s vodeće pozicije zbog kvara na pogonskoj jedinici. U Japanu mu je strategiju uništio nesretno tempiran izlazak sigurnosnog automobila, samo deset sekundi nakon ulaska u boks. Vikend u Monaku obilježile su kontroverzne kazne zbog prebrze vožnje u boksu, što ga je izbacilo iz bodova. "Volio bih da mogu preuzeti odgovornost za kvar u Kanadi ili kazne, ali to je potpuno izvan moje kontrole i nevjerojatno je teška pilula za progutati", rekao je Russell, procjenjujući da je zbog takvih situacija izgubio i do 70 bodova.

'Što te ne ubije, ojača te'

Unatoč svemu, Russell ne gubi vjeru. "Što te ne ubije, ojača te. Ponosan sam na svoju otpornost", poručio je, dodajući kako se već tri dana nakon razočaranja u Belgiji osjeća pozitivno. Otkrio je da već šest godina redovito razgovara sa sportskim psihologom, što mu pomaže da prebrodi teške trenutke.