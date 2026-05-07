Formula 3 dolazi u Hrvatsku? Grobnik sprema veliki povratak svjetske scene

Elita se vraća na Grobnik. Najpoznatija hrvatska staza nakon gotovo 50 godina ponovno će ugostiti Formulu 3 te prestižne serije poput GT3, gdje će se za postolje boriti i Dubrovčanin Žarko Knego. Što će se sve događati na Grobniku 16. i 17. svibnja u priči Borisa Jovičića.

Još nekoliko dana i Grobnik će ponovno oživjeti.

Više od 150 vozača tražit će svoje mjesto pod suncem ispod obronaka Platka, i to u sedam klasa. Jedna od najzanimljivijih bit će ona u kojoj se natječe Žarko Knego. Dubrovčaninu sezona Touring Car prvenstva istočne Europe počinje ondje gdje se osjeća najbolje, pa su i ambicije visoke. Knego ističe kako poznaje stazu u detalj te smatra da mu to daje prednost u odnosu na konkurenciju, uz naglasak da bi, ako izostanu tehnički problemi ili pogreške, cilj bio plasman u sam vrh.

Ono što će gledatelji pratiti s tribina, dio ekipe imao je priliku iskusiti iz Žarkova Hyundaija. Riječ je o automobilu od 350 konjskih snaga koji razvija brzinu do 260 kilometara na sat, a sama utrka traje 25 minuta uz konstantno nizanje krugova.

Posebno impresivan dojam ostavlja vožnja u automobilu, gdje se pri kočenju i skretanju osjeća sila od gotovo 2 g, što je višestruko više nego u svakodnevnom prometu. Pogled zaostaje za zavojima, dok se brzina percipira na potpuno drugačiji način. U jednom trenutku, Knego je istaknuo da je testni krug bio oko tri sekunde sporiji od njegova najbržeg vremena.

U razgovoru iz vozila kroz šalu je potvrđeno kako se radi o vožnji na visokim postocima mogućnosti, pri čemu je naglašena razlika između rekreativnog i natjecateljskog tempa.

Knegu će se u drugom timskom automobilu pridružiti i legendarni Niko Pulić, što dodatno podiže razinu interesa domaće publike. Uz njih, povratak Formule 3 nakon gotovo 50 godina predstavlja jednu od glavnih atrakcija događaja, dok će GT3 klasa donijeti nastupe superautomobila poput Lamborghinija, Ferrarija i Porschea, što bi trebalo privući veliki broj gledatelja.

Predsjednik Uprave Grobnika Robert Žiković ističe kako je riječ o jednom od najvažnijih događaja u kalendaru staze te naglašava važnost održavanja međunarodnih natjecanja kako bi objekt zadržao svoju sportsku vrijednost i atraktivnost.

Knego, koji je i suorganizator GP Croatia, naglašava kako je cilj dugoročni razvoj događaja, a ne jednokratni projekt. Ističe kako organizacijski tim ima brojne ideje za budućnost, uz napomenu da je prva godina usmjerena na stabilnu realizaciju i zadovoljstvo svih sudionika, dok se daljnji razvoj planira u narednim sezonama.

Nakon WRC-a, buka motora ponovno će zagrmiti Kvarnerom, ovoga puta uz snažan naglasak na domaće vozače u glavnim ulogama.