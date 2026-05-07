Red Bull pronašao zamjenu ako Verstappen napusti momčad?

Iako sezona Formule 1 još nije dosegnula svoj vrhunac, momčadi već intenzivno planiraju srednjoročnu i dugoročnu budućnost, kako na tehničkom, tako i na kadrovskom planu. Uz rasprave o mogućem povratku V8 motora u narednim regulatornim ciklusima, sve više pozornosti usmjerava se i na potencijalne promjene u vozačkim postavama vodećih timova.

Prema navodima portala Motorsport, Red Bull je identificirao Oscara Piastrija kao primarnu opciju u slučaju da Max Verstappen u budućnosti napusti momčad. Informacija je portalu, prema više izvora, potvrđena tijekom vikenda u paddocku u Miamiju, unatoč činjenici da Verstappen ima važeći ugovor za sljedeću sezonu, a u samoj momčadi inzistiraju na njegovom ostanku.

U Red Bullu navodno već postoji operativni plan za takav scenarij, koji uključuje i vodstvo Laurenta Mekiesa te Olivera Mintzlaffa. Plan bi se aktivirao isključivo u slučaju neočekivanog razvoja događaja, poput Verstappenovog prelaska u drugi tim, privremene pauze ili potpunog povlačenja iz Formule 1.

S druge strane, u McLarenu ne komentiraju spekulacije. Piastri je ugovorno vezan do 2027. godine, što momčadi daje stabilnu pregovaračku poziciju. Ipak, iskustvo Formule 1 pokazuje da dugoročni ugovori rijetko predstavljaju apsolutnu prepreku, budući da se u slučaju izražene želje vozača za promjenom sredine pregovori gotovo uvijek otvaraju.

U takvom scenariju, ključnu ulogu imao bi izvršni direktor McLarena Zak Brown, koji bi potencijalnu situaciju mogao pretvoriti u značajnu stratešku i financijsku priliku za momčad.

