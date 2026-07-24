Navijači tužili F1 zbog bizarnog incidenta i dobili: Mora im se isplatiti 3 mil dolara

Godine 2023. Formula 1 je prvi put od 1980-ih prošla kroz blistavi luksuzni grad Las Vegas, ali za navijače koji su se nadali gledati slobodne treninge, to se pretvorilo u mračnu noć.

Nakon sudara tijekom treninga u kojem je sudjelovao Carlos Sainz (31), cijela staza morala je biti pregledana. Kao rezultat toga, trening nije počeo do 3 ujutro – bez navijača.

Tužili su i sada su pobijedili. Formula 1 i VN Las Vegasa moraju platiti 3 milijuna dolara odštete.

Tijekom slobodnog treninga, nezavareni poklopac šahta razbio je automobil tadašnjeg vozača Ferrarija Carlosa Sainza (31/sada Williams). Zbog velikog potiska jako je oštećeno podvozja automobila.

Kao rezultat toga, morali su se provjeriti svi poklopci odvoda duž staze. Međutim, sigurnosno osoblje zaduženo za provođenje ove mamutske inspekcije nije smjelo raditi prekovremeno. To je dodatno odgodilo trening, a navijači nisu dobili nikakve informacije. Mnogi gledatelji napustili su stazu bez da su vidjeli ijedan automobil u akciji.

Napokon, trening je započeo usred noći bez gledatelja. Gledatelji su tužili Formulu 1 i Veliku nagradu Las Vegasa za nevjerojatne 3 milijarde dolara! Slučaj je odbačen 2025. godine. Nakon što je tužba izmijenjena, slučaj je nastavljen i sada je završio s odštetom od 3 milijuna dolara.

Gledatelji koji su kupili ulaznice putem službenog promotora Velike nagrade Las Vegasa ili Ticketmastera bit će automatski obaviješteni o svojoj podobnosti. Oni koji su koristili druge platforme moraju sami podnijeti zahtjev do 27. kolovoza.

Zanimljivo je kako je tijekom utrke u Las Vegasu 2025., drugi trening morao biti ponovno prekinut zbog slomljenog poklopca šahta. Međutim, pauza je trajala samo 14 minuta.