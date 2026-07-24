Verstappen vrlo otvoreno opleo po utrkivanju u F1: 'Ponekad je smiješno'

Formula 1 došla je gotovo do polovice sezone. VN Mađarske ovoga vikenda označit će početak ljetne pauze koja će trajati tri tjedna.

Kako sezona ide dalje, gomilaju se i kritike na velike promjene koje su uvedene prije početka sezone i koje se tiču novih pogonskih jedinica koje su 50 posto ovisne o bateriji. Vozači nisu zadovoljni načinom na koji se utrkuju. Max Verstappen jedan je od prvih koji je to kritizirao, a nakon VN Belgije prošloga vikenda rekao je kako sada to vidi i većina drugih.

“O ovim sam pravilima već dugo iznosio svoje mišljenje. U početku je većina ljudi govorila, ‘ah, prigovara, trebao bi zašutjeti’. Ali moram reći da u posljednjih nekoliko utrka sve više i više ljudi vidi istu stvar koju sam ja mogao vidjeti da dolazi još davno. I ne radi se o tome da ja više ne pobjeđujem, nego jednostavno o tome da mi je stalo do proizvoda.”

“Ponekad ljudi kažu, ‘da, ali ovo je bila sjajna utrka’. A ja onda kažem, ‘da, ali nije baš realistično, način na koji se utrkujemo’. I onda dođeš na neke staze i voziš s ne baš puno konjskih snaga za standarde F1. To je malo bolno, a mogao sam vidjeti da dolazi već godinama", kritičan je bio Verstappen.

Verstappen je nakon Belgije govorio kako ne želi kritizirati svaki tjedan, ali da vozači u današnjoj F1 jednostavno ne mogu pokazati razliku u kvaliteti.

“U bilo kojoj vrsti trkaće serije, ako dobiješ na vremenu u zavoju, to je jednostavno besplatno vrijeme kuga. Normalno, tada ne bi bio kažnjen na ravnici. Dok sada stvarno moraš razmišljati o tome, ‘oh, moram koristiti drugu brzinu, tehniku kočenja ili način kojim se vraćam na gas’.

“To u osnovi samo neutralizira puno vremena kruga, i zato, pretpostavljam, općenito vidiš puno bliskih borbi između momčadi, ali i momčadskih kolega, jer ponekad ne možeš napraviti razliku. Nije ti dopušteno napraviti razliku jer će te to jednostavno kazniti na sljedećoj ravnici", govorio je Max.

'Nije onako kako bi trebalo biti'

Verstappenu se ne sviđa način na koji se odvijaju pretjecanja s novim bolidima i da je sve nekako umjetno stvoreno kako bi svaka utrka imala više pretjecanja.

“Puno je drugačije. Ne uživam baš toliko u tome. Ponekad je zapravo vrlo smiješno kada vidiš ljude ispred sebe kako se bore, koriste svoju bateriju i zapravo ih, ne radeći ništa, samo prođeš. Samo ih prođeš na sljedećoj ravnici doslovno ne radeći ništa.”

“Nije onako kako bi trebalo biti. Također, imajući ta krila otvorena posvuda, uvelike smanjuješ otpor zraka dok pratiš. Naravno, to je napravljeno iz očito jasnih razloga, ali ja više volim uhvatiti zavjetrinu iza nekoga i onda možda ići na pretjecanje na kočenju ili što već.

“Sada je pretjecanje ponekad obavljeno na sredini ravnice, to je malo čudno. Problem je, naravno, u tome što pravi ljubitelji utrkivanja razumiju. Oni koji nisu ljubitelji utrkivanja misle da je to super jer jednostavno vidiš više pretjecanja, ali to nije stvarno. To nije ono o čemu se radi u utrkivanju”, zaključio je Max.