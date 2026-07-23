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PROMETNO NA MAKSIMIRU /

Evo tko dolazi, a tko odlazi iz Dinama

Smail Prevljak, 31-godišnji napadač, novi je igrač Dinama, potpisao je na dvije godine. Dinamo će Istri platiti odštetu od 800 tisuća eura - u pregovorima su Modri prvo nudili 500 tisuća eura, dok je pulski klub tražio milijun eura. Alžirac Bakrar na odlasku je iz zagrebačkog kluba te će u transferu vrijednom tri milijuna eura -  karijeru nastaviti u egipatskom Al Ahlyju.U Maksimir iz Lokomotive stiže 22-godišnji slovenski nogometaš Aleks Stojaković. Dinamo će Lokomotivi za Stojakovića isplatiti odštetu u iznosu od 750 tisuća eura.

 

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23.7.2026.
22:20
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