Evo tko dolazi, a tko odlazi iz Dinama

PROMETNO NA MAKSIMIRU /

Smail Prevljak, 31-godišnji napadač, novi je igrač Dinama, potpisao je na dvije godine. Dinamo će Istri platiti odštetu od 800 tisuća eura - u pregovorima su Modri prvo nudili 500 tisuća eura, dok je pulski klub tražio milijun eura. Alžirac Bakrar na odlasku je iz zagrebačkog kluba te će u transferu vrijednom tri milijuna eura - karijeru nastaviti u egipatskom Al Ahlyju.U Maksimir iz Lokomotive stiže 22-godišnji slovenski nogometaš Aleks Stojaković. Dinamo će Lokomotivi za Stojakovića isplatiti odštetu u iznosu od 750 tisuća eura.