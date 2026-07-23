Je li vrijednost samo u novcu? Teško je povjerovati koliko neki (ne) vrijede

Kako stoje hrvatski reprezentativci nakon Svjetskog prvenstva? Stranica Transfermarkt objavila je kako je cijena skočila - dvojici hrvatskih igrača.

Martinu Baturini - i to osjetno. Danas vrijedi 45 milijuna eura, što je 15 milijuna više u odnosu na njegovu procjenu od 29. svibnja - prije prvenstva - kada je vrijedio 30 milijuna eura.

Petar Sučić je također procijenjen na 45 milijuna eura, ali za njega je to porast od pet milijuna eura u odnosu na posljednju procjenu - kada je bio na 40 milijuna.

Najskuplji hrvatski nogometaš po Transfermartku i dalje je Joško Gvardiol koji je procijenjen na 70 milijuna eura.

Nijednom od hrvatskih igrača koji su igrali na Svjetskom prvenstvu vrijednost nije pala.

Ivan Perišić (37) je prema Transfermarktu na dnu te ljestvice, procjenjuje ga se na 1,2 milijuna eura.

Kako stoje svjetski prvaci? Laminu Yamalu porasla je vrijednost 20 milijuna i sada vrijedi - 220 milijuna eura.

Isto kao i Erling Haaland. Obojica su se pozicionirali kao najskuplji igrači današnjice. I prvi su nogometaši u povijesti čija je procijenjena vrijednost premašila 200 milijuna eura.