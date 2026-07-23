Nakon Dinama i ostali hrvatski klubovi igraju europske utakmice: Evo što kažu treneri

Nakon Dinama u utorak, u četvrtak u borbu za Europu kreću i Varaždin i Rijeka, dok Hajduk samo nastavlja svoj put.

Nakon prolaska Slovačke slijedi misija - Pafos. Bivši klub Mislava Oršića, klub ruskog milijardera nakon sjajnih uspjeha u Ligi prvaka prošle sezone, ove godine bio je tek četvrti u prvenstvu.

"U usporedbi sa Žilinom možemo reći da je drukčija ekipa, drukčiji stil. No vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas tako da mi moramo biti svoji", rekao je Dario Melnjak u najavi utakmice u kojoj svih zanima koliku će ulogu imati kapetan Marko Livaja.

"Mislim da je Livaja u posljednjih nekoliko tjedana radio jako dobro. Polako pronalazi svoj put natrag u momčad, što me posebno veseli jer nam treba upravo takav Livaja - natjecateljski nastrojen, gladan uspjeha, motiviran i pun energije", rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Puna energije je i momčad Pafosa kojoj će utakmica na Poljudu biti prvi službeni ovosezonski susret.

"Hajduk je možda fizički spremniji od nas jer je već odigrao dvije utakmice. Vjerujem da smo spremni, ali moramo biti ozbiljni", najavio je Ricardo Sá Pinto, trener Pafosa.

Osim Hajduka koji nastavlja svoj put, utakmicu će igrati i Varaždin. Koliko je ozbiljan, pokazao je već prošle sezone, a sada mu u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu dolazi češki Jablonec.

"Da sad uspoređujem njih i nas mislim da su šanse tu negdje 50:50 i da bi mogle u ove dvije utakmice možda čak i jedna greška odlučivati o ekipi koja će proći dalje", rekao je trener Varaždina Nikola Šafarić.

Na Rujevicu pak stiže irski Derry City koji je iz Europske lige ispao u Konferencijsku porazom od CSKA Sofije. Na klupu Rijeke se pak vratio Matjaž Kek. Ponovno na Riječkoj klupi nakon 8 godina, točnije 2487 dana. Najavio je riječki rock and roll.

"Ja jedva čekam da utakmica počne, ja jedva čekam da ustane Sjever. Sjeverni Irci onako pošteni, baš sami svoji i očekujem takvu utakmicu, u nekim momentima čak i ratničku", najavio je Kek.

Ratnički će se tako loviti i bodovi za hrvatski koeficijent. HNL je na rubnom 23. mjestu UEFA-ine ljestvice, posljednjem koje prvaku donosi start u 2. kolu Lige prvaka i zato - svaki bod je važan.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.