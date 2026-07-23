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Dinamo dovodi konkurenciju Belji: Sjajnog golgetera samo liječnički dijeli od potpisa za Plave

Dinamo dovodi konkurenciju Belji: Sjajnog golgetera samo liječnički dijeli od potpisa za Plave
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Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Napadač koji je prošle sezone za Istrijane postigao 15 pogodaka u 34 utakmice trebao bi stići na Maksimir za 800 tisuća eura.

23.7.2026.
16:39
Sportski.net
Sasa Miljevic/PIXSELL
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Dinamo bi uskoro mogao dobiti dva pojačanja u napadau jer bi nakon Aleksa Stojakovića za "Plave" mogao potpisati i napadač Istre 1961 Smail Prevljak.

O interesu Modrih za bosanskohercegovačkog reprezentativca smo već pisali. No, tada je izgledalo kako od transfera neće biti ništa jer je Istra za igrača kojemu za godinu dana istijeće ugovor tražila milijun eura. No, Dinamo nije odustajao, Prevljaka je vidio kao bitan kotačić za sezonu u kojoj se očekuje puno utakmica te je dogovor između klubova na kraju postignut.

Kako pišu Sportske novosti Dinamo bi za Prevljaka trebao iskeširati 800 tisuća eura, a napadač koji je prošle sezone u dresu Istre postigao 15 pogodaka u 34 utakmice trebao bi potpisati ugovor nakon lječničkog pregleda.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

DinamoIstra 1961Smail Prevljak
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