Hrvatski biser bilježi pad dolazaka, ali Uprava umiruje: 'Nema razloga za zabrinutost'

'ULAZIMO U SRCE SEZONE' /

Nacionalni park Krka od početka godine posjetilo je gotovo pola milijuna posjetitelja iz cijelog svijeta. Iako je to četiri posto manje nego u istom razdoblju prošle godine, u Upravi parka ističu kako je riječ o očekivanim kretanjima te da nema razloga za zabrinutost.

Ravnateljica Nacionalnog parka Krka Nella Slavica kaže kako ukupni rezultati ostaju vrlo dobri, a posebno ohrabruje rast dolazaka u predsezoni.

'Od početka godine posjetilo nas je gotovo pola milijuna posjetitelja iz cijeloga svijeta. U odnosu na prošlu godinu bilježimo četiri posto manje dolazaka, no kada se sagledaju ukupni rezultati, to nije značajan pad. Ono što posebno primjećujemo jest izuzetan porast broja posjetitelja u predsezoni', rekla je Slavić.

Dodala je kako je lipanj bio nešto slabiji, što se poklapa s turističkim rezultatima na razini cijele Hrvatske.

'Lipanj bio je osjetno slabiji, kako na razini cijele države, tako i kod nas. Međutim, sada ulazimo u srce turističke sezone i broj posjetitelja iz dana u dan raste', istaknula je.

Kada je riječ o strukturi gostiju, u Nacionalnom parku Krka bilježe pad dolazaka domaćih posjetitelja i gostiju iz Njemačke. Istodobno, značajno raste interes turista iz anglosaksonskih zemalja.

'Primijetili smo manji broj domaćih posjetitelja, kao i gostiju iz Njemačke. S druge strane, bilježimo velik rast dolazaka iz Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, čak 30 posto u odnosu na prošlu godinu', zaključila je ravnateljica Nacionalnog parka Krka.

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