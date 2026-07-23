U ovom hrvatskom gradu više nema rezervacije mjesta na plaži: 'Nekad bi dolazili popodne'

KOMUNALCI U AKCIJI /

Novi Vinodolski staje na kraj rezervacijama mjesta na plaži. Iz grada su pokazali komunalne redare u akciji, koji su uklonili sve rekvizite za čuvanje mjesta u špici sezone.

"Ja sam pratio neke ručnike. Vidim da su preko noći postavljeni i pratio sam kad će se pojavit vlasnici tih ručnika i onda su se vlasnici tih ručnika otprilike pojavljivali neki čak popodne. A pratio sam da ljudi dođu i s djecom, nemaju se gdje smjestit", kaže nam Ivan Dajaković iz Samobora

Kako sve funkcionira i koliko je kazni naplaćeno pogledajte u prilogu