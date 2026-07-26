Bake i djedovi imaju posebnu moć: Evo što o njima kažu najmlađi

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SVJETSKI DAN BAKA I DJEDOVA /

Ljubav, nježnost, sigurno krilo i zabava. Neke su to od moći superheroja, baka i djedova. Na Svjetski dan baka i djedova unuci su otkrili što baš njihove čini toliko posebnima.

Za jedne su čuvari, za druge najbolji prijatelji, a najmlađi ih opisuju kao zabavne, strpljive i uvijek spremne utješiti ih.

"Znači mi puno jer me voli. Igramo se, strpljiv je i baš je dobar prema meni", rekao je Sebastian Biondić.

Više pogledajte u prilogu.