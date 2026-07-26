Bake i djedovi imaju posebnu moć: Evo što o njima kažu najmlađi

KOJI SU UVJETI? /
'Baka i djed servis' u Križevcima: Od sada mogu zaraditi čuvanjem unuka
Ljubav, nježnost, sigurno krilo i zabava. Neke su to od moći superheroja, baka i djedova. Na Svjetski dan baka i djedova unuci su otkrili što baš njihove čini toliko posebnima.
Za jedne su čuvari, za druge najbolji prijatelji, a najmlađi ih opisuju kao zabavne, strpljive i uvijek spremne utješiti ih.
"Znači mi puno jer me voli. Igramo se, strpljiv je i baš je dobar prema meni", rekao je Sebastian Biondić.
Više pogledajte u prilogu.