U ova četiri znaka rađaju se najbolji bake i djedovi: Uvijek čuvaju, maze i štite svoje unuke

Odnos između unuka i njihovih baka i djedova jedan je od najdragocjenijih u životu, a upravo se njima u čast 26. srpnja obilježava Svjetski dan baka i djedova.

Oni su čuvari obiteljskih priča, izvor bezuvjetne ljubavi i sigurno utočište u kojem pravila ponekad postaju malo fleksibilnija. Dok roditelji postavljaju temelje odgoja, bake i djedovi dodaju onu posebnu čaroliju satkanu od strpljenja, mudrosti i neograničenih zaliha slatkiša.

Iako je ljubav svakog djeda i bake jedinstvena, astrološki portali poput Times of India, sugerira da određeni horoskopski znakovi posjeduju urođene kvalitete koje ih čine izvanrednim figurama u životima unučadi.

Njihova energija, pristup i način na koji izražavaju privrženost izdvajaju ih kao rođene mentore, tješitelje i partnere u igri.

Rak (21. lipnja - 22. srpnja): Srce obitelji i nepokolebljivi zaštitnik

Ako postoji arhetip bake ili djeda, onda je on zasigurno rođen u znaku Raka. Od trenutka kada unuče dođe na svijet, oni preuzimaju ulogu ultimativnog njegovatelja i zaštitnika. Njihova urođena empatija i sposobnost slušanja čine ih najvećim saveznicima, kako za roditelje koji se snalaze u novim ulogama, tako i za unuke kojima je potrebno rame za plakanje.

Dom bake i djeda raka oaza je topline i sigurnosti, mjesto koje miriše na domaće kolače i gdje svaki kutak odiše osjećajem pripadnosti.

Oni su tip bake koja će satima sudjelovati u maštovitim igrama i djeda koji će strpljivo saslušati svaku, pa i najmanju brigu. Njihova kreativnost potiče dječju maštu, a intuicija im pomaže da osjete što unucima treba i prije nego što to sami kažu.

Međutim, njihova golema ljubav ponekad dolazi s dozom pretjerane zaštite. Skloni su brinuti više no što je potrebno i nenamjerno mogu usaditi strahove kod unuka, a njihova nesposobnost da kažu "ne" često rezultira razmaženom djecom koja znaju da će kod njih uvijek dobiti sve što požele.

Foto: Generirao UI

Bik (20. travnja - 20. svibnja): Strpljivi učitelj i sidro stabilnosti

Bake i djedovi rođeni u znaku bika predstavljaju stabilnost, strpljenje i praktičnu mudrost. Roditelji mogu biti potpuno mirni kada svoju djecu ostavljaju na čuvanje bikovima, jer znaju da su u odgovornim i smirenim rukama. Oni su prizemljeni, pouzdani i ljubav pokazuju djelima, a ne velikim riječima.

Baka bik je ona koja ima hrpu starih recepata, uči unuke kako saditi cvijeće u vrtu i uvijek je spremna za kreativno poslijepodne s bojicama i glinom.

Djed bik uživat će u podučavanju praktičnih vještina, prenoseći znanje s generacije na generaciju. Njihov praktičan i miran pristup svijetu pruža unucima osjećaj sigurnosti i uči ih da cijene jednostavne stvari u životu.

Iako su iznimno odani i privrženi, njihova praktična strana osigurava da unuci neće biti pretjerano razmaženi. Ipak, poznata bikovska tvrdoglavost može povremeno doći do izražaja.

Teško im je prihvatiti da nisu roditelji svojim unucima, što može dovesti do povremenog "roditeljstva sa stražnjeg sjedala" i davanja savjeta o odgoju čak i kada ih se ne traži.

Ribe (19. veljače - 20. ožujka): Kreativni sanjar i bezuvjetna podrška

Bake i djedovi u znaku riba unose dašak magije, kreativnosti i bezgranične emocionalne podrške u živote svojih unuka. Uvijek su spremni priskočiti u pomoć, bilo da se radi o čuvanju u zadnji čas, prijevozu iz škole ili organizaciji vikend-pidžama partija.

Njihova bujna mašta jamči da vrijeme provedeno s njima nikada nije dosadno; svaki susret pretvara se u pustolovinu ispunjenu umjetničkim projektima, pričanjem fantastičnih priča i pametnim, maštovitim igrama. Zbog svoje izražene osjetljivosti i nježne prirode, ribe su majstori u prepoznavanju i suosjećanju s dječjim emocijama.

Oni su sigurna luka, rame za plakanje i izvor utjehe koji čini da se unuci osjećaju voljeno, viđeno i cijenjeno. Lako se prepuštaju toku i prilagođavaju dječjim potrebama.

No, upravo ta njihova dobrota i spremnost da vjeruju drugima može biti i njihova slabost. Ponekad dopuštaju da ih i unuci i njihovi roditelji iskorištavaju, a njihova osjetljivost može biti povrijeđena ako osjete da ne provode dovoljno vremena s obitelji.

Foto: Generirao UI

Jarac (22. prosinca - 19. siječnja): Odgovorni mentor i čuvar tajni

Na prvi pogled rezervirani i pomalo strogi, Jarčevi su zapravo iznimno odgovorni i pouzdani bake i djedovi. Njihova smirenost i fokusiranost roditeljima pružaju neprocjenjiv osjećaj mira. Iako možda neće otvoreno pokazivati emocije ili se valjati po podu s unucima, njihova je odanost i predanost obitelji neupitna.

Vole svoje unuke bezgranično, ali njihova urođena praktičnost i samokontrola sprječavaju ih da ih razmaze. Umjesto toga, oni su mentori koji unuke uče vrijednostima poput poštovanja, discipline i odgovornosti.

Jedna od njihovih najistaknutijih osobina je sposobnost čuvanja tajni, što ih čini osobama od najvećeg povjerenja. Unuci znaju da im mogu povjeriti sve, a baka ili djed Jarac njihovu će tajnu odnijeti u grob.

Iako ponekad mogu djelovati formalno i teško se povezuju s mlađim generacijama, oni pružaju stabilan i dosljedan oslonac, uvijek spremni dati mudar savjet kada se to od njih zatraži.