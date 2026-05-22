Emotivno posljednje pismo Jennifer Aniston 'mužu i ocu' Matthewu Perryju ide na aukciju

Gotovo su tri godine prošle od tragične smrti holivudskog glumca Matthewa Perryja, a njegova organizacija Matthew Perry Foundation u suradnji s Heritage Auctions organizirala je aukciju njegovih osobnih stvari.

Uz zanimljive stvarčice poput replike kultnog žutog okvira za špijunku iz stana televizijske junakinje Monice Geller te dvadesetak Batmanovih kolekcionarskih predmeta, na aukciji se našlo i emotivno rukom pisano pismo koje je glumica Jennifer Aniston (57) poslala svom kolegi sa seta serije "Prijatelji".

Iako se dosad o glumcu nije govorilo kao o suprugu i ocu, glumica je to učinila te otvorila brojna pitanja.

Iz pisma se da iščitati kako je Aniston poželjela biti podrška kolegi koji se borio s ovisnošću i depresijom: "Kako ću (crtež srca) živjeti bez tvog svjetla u svom životu svakodnevno? Znam da je svjetlo ponekad bilo prigušeno i bilo je trenutaka kad sam se toliko bojala da će potpuno nestati. Uvijek si se vraćao. Toliko ti zahvaljujem što si odlučio živjeti ovaj život."

"Imaš toliko toga da daš, i to ne samo masama svojim talentom, već i kao prijatelj, muž i otac", napisala je Aniston te pokrenula istragu javnosti o mogućoj djeci i supruzi glumca.

Završavajući pismo, Aniston se prisjetila njihovog upoznavanja na početku snimanja kultne serije "Prijatelji" te podsjetila glumca da ga smatra članom svoje obitelji, da ga neizmjerno voli te da je uvijek može nazvati. Pismo je završila jednostavnim: "Volim te, Jenny."