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FILMSKI SPEKTAKL /

Završen Cinehill u Fužinama: Više od sto projekcija i posebna nagrada oskarovcu

Dodjelom festivalskih nagrada u subotu završava ovogodišnje izdanje Cinehilla.

Međunarodni filmski festival u Fužinama okupio je brojne autore i ljubitelje filma, a tijekom šest dana održano je više od sto projekcija.

Među gostima festivala bio je i austrijsko-švicarski redatelj Edward Berger, dobitnik Oscara za film "Na zapadu ništa novo", kojemu je uručena nagrada Maverick.

"Na festivalu smo imali publike za sve, razgovore s autorima, filmske projekcije, radionice, kvizove i koncerte. Cinehill je zamišljen kao dnevni, ali pomalo i kao noćni boravak za sve koji dođu", rekao je direktor festivala Igor Mirković.

Više pogledajte u prilogu.

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25.7.2026.
20:40
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