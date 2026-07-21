Procurili iznosi plaća za film 'Odiseja': Poznato koliko su navodno plaćene zvijezde filma

Times Entertaiment objavio je koliko su navodno bili plaćeni glumci novog popularnog filma redateljca Christophera Nolana (55), „Odiseja“. Iako su iznosi tek nagađanje, pokrenuli su lavinu komentara o tome tko je i zašto zaslužio višemilijunske honorare.

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Društvene mreže bruje o plaćama

Na vrhu liste našao se Matt Damon (55) kao Odisej s procijenjenih 15 milijuna dolara, a slijedi ga Tom Holland (30) kao Telemah s deset milijuna. Anne Hathaway (43), koja tumači Penelopu, i Robert Pattinson (40) navodno su zaradili po sedam milijuna dolara. No, upravo su ti iznosi izazvali najviše reakcija.

Korisnici u komentarima na društvenim mrežama nisu skrivali iznenađenje. "Nisam očekivao da će Tom Holland biti tako visoko. Znam da je Spider-Man, ali više od Roberta i Anne?", napisao je jedan korisnik. Drugi su se fokusirali na honorar glumice Zendaye, koja je za ulogu Atene navodno plaćena pet milijuna dolara. "Zendaya je dobila toliko za samo dvije minute na ekranu. Wow", "Plaćena je tri puta više od Lupite koja je igrala dvije uloge?", samo su neki od komentara koji preispituju logiku iza raspodjele budžeta.

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Još nema službene potvrde

Iako potvrde o honorarima iz studija još nema, rasprave o opravdanosti ovakvih iznosa ne prestaju. Dok jedni naglašavaju da zvijezde poput Zendaye i Hollanda donose ogromnu privlačnost mlađoj publici na kino blagajnama bez obzira na minutažu, drugi smatraju da bi se budžeti trebali pravednije raspodijeliti prema stvarnom vremenu provedenom na ekranu i težini uloge. Jedno je sigurno, radilo se o točnim brojkama ili samo o spretnim nagađanjima, prašina koja se podigla oko glumačkih plaća samo je dodatno skrenula pozornost na Nolanov novi projekt.