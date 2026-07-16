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Spektakularna 'Odiseja': Jedinstveni pogled na Nolanov suvremeni epski spektakl danas na RTL-u

Spektakularna 'Odiseja': Jedinstveni pogled na Nolanov suvremeni epski spektakl danas na RTL-u
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Foto: PRESS

Dojmljivi 22-minutni dokumentarac bit će prikazan na glavnom kanalu RTL-a, u četvrtak, 16. srpnja u 15.45 h

16.7.2026.
10:36
Hot.hr
PRESS
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Zakoračite iza kulisa najviše iščekivanog filmskog ostvarenja ljeta 2026. godine, koje u kina stiže 17. srpnja, i iskusite proces stvaranja novog megahita vizionarskog redatelja Christophera Nolana na glavnom kanalu RTL-a, u četvrtak, 16. srpnja u 15.45 sati

Dobitnik Oskara, redatelj filmova 'Oppenheimer', 'Interstellar' i trilogije 'Vitez tame', Christopher Nolan poziva vas u zadivljujući svijet 'Odiseje', mitskog akcijskog epa Homerove sage i prvog filma u povijesti snimljenog u cijelosti IMAX filmskim kamerama.

Spektakularna 'Odiseja': Jedinstveni pogled na Nolanov suvremeni epski spektakl danas na RTL-u
Foto: PRESS

Specijal otkriva kreativne metode nagrađivanog redatelja kroz razgovore s njim, njegovom glumačkom ekipom i tehničkim timom te prikazuje autentične kadrove sa seta i istraživačke materijale koji su oblikovali viziju filma. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson i tim filmskih umjetnika vode nas po zemljama i kontinentima - od crnog pijeska do otvorenog mora, od bitke kod Troje do Kiklopove špilje, od planinskog dvorca Itake do paluba drevnih brodova, dok stvaraju jedno od najspektakularnijih filmskih iskustava ikad snimljenih na filmu.

Dojmljivi 22-minutni dokumentarac bit će prikazan na glavnom kanalu RTL-a, u četvrtak, 16. srpnja u 15.45 h.

Odiseja: Iza kulisa gledajte odmah na platformi Voyo.

OdisejaVoyo
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