Trudna 43-godišnja Anne Hathaway zablistala na premijeri 'Odiseje' i zasjenila mlađe glumice

London je ugostio jednu od najiščekivanijih filmskih premijera godine - "Odiseju" redatelja Christophera Nolana (55). Iako je na crvenom tepihu bilo mnoštvo holivudskih zvijezda svu pažnju privukle su trudna Anne Hathaway (43) i Zendaya (29).

Anne zablistala na crvenom tepihu

Glumica Anne Hathaway, koja je nedavno objavila da očekuje treće dijete, na crveni je tepih stigla u elegantnoj nebesko plavoj Diorovoj haljini bez naramenica koja je istaknula njezin trudnički trbuh. Uz široki osmijeh Anne je plijenila pažnju fotografa, dok su se fotografije njezina glamuroznog izdanja u rekordnom roku proširile društvenim mrežama. Hathaway u Nolanovoj ekranizaciji Homerova epa utjelovljuje Penelopu, Odisejevu odanu suprugu koja godinama čeka njegov povratak kući. Njezin romantičan stajling upotpunile su viseće naušnice te klasičan crveni ruž.

Foto: Stephen Lock/Zuma Press/Profimedia

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia

Ni Zendaya nije ostala u sjeni

Zablistala je u haljini dizajnera Daniela Roseberryja iz modne kuće Schiaparelli koja je debitirala samo nekoliko sati prije na reviji Paris Couture Weeka kao dio jesensko - zimske kolekcije. Radi se o haljini skulpturalnog korzeta i elegantne siluete. Gornji dio kreacije je dramatično oblikovan korzet koji u potpunosti prati liniju tijela dok je suknja ukrašena bijelim i prozirnim perlicama koje stvaraju dojam da je osvijetljena iznutra. Odabir nije bio slučajan. Zendaya glumi Atenu, grčku božicu mudrosti, ratovanja i rukotvorina a njezin lik je božanski zaštitnik i vodič Odiseju tijekom njegovog povratka kući iz Trojanskog rata. Pletenica na vrhu glave bila je njezina verzija Atenine kacige a šminka je upotpunjavala prikaz božice, sa srebrno - bijelim tonovima koji su se igrali s tonovima haljine. Law Roach (47), Zendayin dugogodišnji stilist, upotpunio je ovo izdanje s dijamantnom ogrlicom od pet nizova dijamanata, dijamantnim naušnicama te prstenom. Njezin suprug Tom Holland (30), koji glumi Telemaha - Odisejeva sina, također je bio prisutan i upotpunio Zendayu u elegantnom tamnoplavom odijelu.

Foto: Anthony Harvey/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tik uoči premijere, Zendaya je imala spremnu još jednu haljinu. Haljina grčkog stila, sastojala se od dva dijela - gornji dio grudnjaka koji je izgledao kao da je napravljen od lovorovog lišća dok je donji dio suknje u golublje sivoj boji podsjećao na drevne grčke tunike. Kreaciju je upotpunila s dijamantnim naušnicama iz kolekcije Haute Joaillerie.

Foto: / SplashNews.com/Splash/Profimedia

Večer su obilježila i glamurozna modna izdanja. Na premijeri su se okupili i Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o te brojni drugi članovi zvjezdane glumačke postave a fotografije Zendaye i Anne Hathaway u rekordnom su roku obišle svjetske medije, a mnogi ih već svrstavaju među najbolje odjevene zvijezde ove godine.