Zendaya na crvenom tepihu pokazala novu tetovažu: Je li ovo potvrda braka?

Glumačka zvijezda Zendaya (29) privukla je sve poglede u odvažnoj crnoj haljini do poda, a pritom je pokazala i novu tetovažu posvećenu partneru Tomu Hollandu (29), dodatno potaknuvši nagađanja o njihovom nedavno sklopljenom braku.

Foto: Doug Peters/Alamy/Profimedia

Na predstavljanju nove sezone serije Euphoria Zendaya je zablistala na crvenom tepihu u upečatljivoj kreaciji s dubokim prorezima sa strane, koji su otkrivali leđa i dio prsa. Pozirala je samouvjereno pred fotografima, pri čemu su obožavatelji primijetili i novu tetovažu – malo slovo “T”, za koje se vjeruje da je posveta njezinom partneru Tomu.

Foto: Barry King/Alamy/Profimedia

Jesu li vjenčani?

Glasine o zarukama ovog dugogodišnjeg para prvi su se put pojavile u siječnju 2025., nakon što je Zendaya prošle godine došla na dodjelu Zlatnih globusa noseći dijamantni prsten na prstenjaku. TMZ je kasnije, pozivajući se na svoje izvore, potvrdio da su zaručeni. Par koji navodno živi u Londonu, zasad nije potvrdio niti demantirao takve navode.

Foto: Chris Delmas/AFP/Profimedia

Njihova ljubavna priča navodno je započela tijekom snimanja filmova o Spider-Manu, u kojima su glumili Petera Parkera i MJ. Zajedno su nastupili u tri filma – Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) i Spider-Man: No Way Home (2021), a pojavit će se i u nadolazećem filmu Spider-Man: Brand New Day.

Foto: John Salangsang/Shutterstock Editorial/Profimedia

Foto: Priscilla Grant/Everett/Profimedia

Kolegice ili suparnice?

Na premijeri se pojavila i njezina glumačka kolegica Sydney Sweeney (27), koja je odabrala bijelu mini-haljinu i istaknula noge. Prema pisanju stranih medija, iza kulisa navodno već dulje vrijeme postoje nesuglasice između dviju glumica, koje u seriji tumače likove Cassie Howard i Rue Bennett. Iako je serija posljednju sezonu emitirala 2022., snimanje treće sezone više je puta odgađano – službeno zbog njihovih pretrpanih rasporeda, ali izvori tvrde da su i privatni nesporazumi imali ulogu, piše The Sun.

Foto: Xavier Collin/Avalon/Profimedia

Navodno se Zendayi zamjerilo određeno ponašanje kolegice, dok pojedini izvori tvrde da napetosti između njih i dalje traju. Unatoč svemu, obje glumice ostaju među najtraženijim imenima u Hollywoodu, a njihov profesionalni odnos i dalje je pod povećalom javnosti.