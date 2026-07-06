Nolanova epska 'Odiseja' stiže pod zvjezdano nebo pulske Arene u sklopu 73. filmskog festivala

Novi film slavnog redatelja Christophera Nolana (55) osim na velikom filmskom platnu prikazivat će se i u pravom antičkom okruženju, pulskoj areni. Film "Odiseja" u Puli će se prikazivati 16. srpnja s početkom u 21.15 sati kao dio programa 73. Pulskog filmskog festivala. Homerov ep Odiseja jedna je od najpoznatijih priča ikad ispričana, te prati Odiseja i njegovu posadu na povratku kući za Itaku nakon pobjede u Trojanskom ratu.

Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic

Nolanova vizija antičkoga epa

Upravo tu priču odabrao je Christopher Nolan za jedan od svojih najambicioznijih filmova, a u njemu Matt Damon (55) kao naslovni junak traži put kako se vratiti svojoj ženi Penelopi, koju tumači Anne Hathaway (43). Njih dvoje samo su početak spektaularne hollywoodske glumačke postave, kojoj su članovi i mnogi drugi poznati, kao što je Tom Holland koji glumi Telemaha, njihovog sina.

Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic

No, tu ne staje popis zvijezda koje glume u filmu. Robert Pattinson tumači itačkog udvarača Penelopi, Zendaya je božica mudrosti, a Charlize Theron je čarobnica Kirka. Ostatak glumačke ekipe zaokružuju Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Himesh Patel, Will Yun Lee, Mia Goth, Jimmy Gonzales, Elliot Page i Jovan Adepo, a vjerojatno će nam film Odiseja do premijere ponuditi i još pokoje iznenađenje.

Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic

Projekcija Odiseje samo je jedan od jakih aduta 73. Pulskog filmskog festivala, koji uz pregled recentne domaće produkcije nudi i uvid u sjajna suvremena svjetska filmska djela u sklopu programa PoPularna Pula.

Festivalski hitovi u Puli

Ove godine prikazivat će se i neki od filmova nedavno prikazanih na festivalu u Cannesu, a riječ je o autorskim teškašima koji svake godine izazovu veliki interes ljubitelja filmova i šire javnosti, najavio je izbornik programa Pulskog filmskog festivala Mario Kozina te dodao da će u Areni kao dio PoPularne Pule biti prikazan i distopijski dječji film Momo, kojim će se ispričati angažirana priča koja će se svidjeti djeci i odraslima.

Uz prikazivanje stranih filmova, Pula će ove godine imati i jednu posebnu projekciju domaćega hita. Povodom 30. obljetnice premijernog prikazivanja suvremenog klasika redatelja i scenarista Vinka Brešana Kako je počeo rat na mom otoku, na zatvaranju filmskog festivala po prvi put bit će prikazana restaurirana kopija tog filma, a publiku će pozdraviti i članovi filmske ekipe.