Proglašena je najljepšom ženom svijeta, a kritiziraju je da se posve 'izobličila'

Jedna od najtraženijih holivudskih glumica, 43-godišnja Anne Hathaway, proglašena je najljepšom ženom svijeta za 2026. godinu prema izboru časopisa People.

Ipak, ova je titula potaknula i brojne komentare na društvenim mrežama, gdje mnogi tvrde da je glumica posve promijenila izgled. Česte su i spekulacije o estetskim operacijama kojima navodno duguje svoj mladolik izgled, iako ona o tome nikada nije javno govorila.

Iako je karijeru započela kao tinejdžerska zvijezda i osvojila Oscar, Hathaway priznaje da se desetljećima osjećala nesigurno u svijetu poznatih i slavnih. Međutim, ključna prekretnica dogodila joj se s navršenih 40 godina, kada je odlučila odbaciti strogoću prema sebi i prigrliti zabavniji dio života. Taj zabavni dio uključuje i povratak kultnoj ulozi Andy Sachs, gdje će se dvadeset godina nakon originala ponovno okupiti s Meryl Streep i ostatkom glumačke postave.

Najveću stabilnost u privatnom životu pronalazi uz supruga Adama Shulmana i dvojicu sinova, Jonathana i Jacka.