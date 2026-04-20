Legice i lege napunile osječku promenadu: Dvije crnke u trendi kombinacijama ukrala show

Sunčano i toplo nedjeljno poslijepodne izmamilo je brojne Osječane na omiljenu gradsku promenadu, gdje su legice i lege konačno dočekali jedan od prvih pravih proljetnih dana. Grad je oživio u punom sjaju, šetalo se, vozilo bicikle, trčalo uz Dravu, a terase kafića bile su ispunjene do posljednjeg mjesta.

Dok su jedni uživali u rekreaciji, drugi su ispijali kavu i upijali sunčeve zrake, promatrajući kako Osijek polako izlazi iz zimskog sna. Proljetna atmosfera donijela je i pravo malo modno nadmetanje pa su se mnoge dame potrudile zablistati u svojim najboljim kombinacijama.

U mnoštvu sređenih prolaznica, posebnu pažnju privukle su dvije crnke koje su svojim outfitima savršeno pogodile ležerni, ali trendi proljetni stil. Za šetnju su odabrale široke traperice, udobne sportske tenisice i jednostavne majice koje su činile odličnu bazu svakodnevnog looka.

Jedna od njih kombinaciju je upotpunila bijelom vesticom dugih rukava, dajući cijelom izdanju dozu nježnosti i elegancije, dok se друга odlučila za nešto odvažniji izbor - kožni top bez rukava koji je odmah privukao poglede.

Sunčane naočale i pažljivo odabrane torbice zaokružile su njihove modne priče, a upravo zahvaljujući tim detaljima ove dvije legice bez sumnje su ukrale show na nedjeljnoj špici.

Kako je izgledala proljetna atmosfera na osječkoj promenadi i tko je sve prošetao gradom, pogledajte u našoj galeriji.

Galeriju iz Osijeka donosi SiB.net.hr