Kakva transformacija! Glazbenica izgubila više od 15 kilograma pa istaknula grudi u uskoj haljini

Popularna američka glazbenica Christina Aguilera u Los Angelesu je ponovno privukla pažnju javnosti svojim osvježenim izgledom i primjetno vitkijom figurom!

Osim što se pojavila s novom frizurom, šok je izazvala uskom haljinom koja je naglasila njezine obline i gubitak kilograma. Njezin novi izgled rezultat je, kako prenose strani mediji, kombinacije uravnotežene prehrane i intenzivne tjelovježbe, zahvaljujući čemu je izgubila više od 18 kilograma.

Još od devedesetih godina Aguilera je poznata kao velika pop zvijezda, a proslavili su je hitovi poput "Genie in a Bottle" i "What a Girl Wants".

Međutim, tijekom karijere često je bila pod povećalom javnosti ne samo zbog glazbe, već i zbog oscilacija u težini, osobito početkom 2000-ih i nakon trudnoće 2008. godine. Unatoč tome, više je puta isticala važnost prihvaćanja vlastitog tijela i odbijala pritiske industrije da mora izgledati na određeni način.