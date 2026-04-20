Zagreb dobio najšarmantniju kvartovsku priču? Ciferšlus oduševio susjede, a tek su počeli

Moguće je da je na pomolu početak novog zagrebačkog rituala, buvljaka koji ima sasvim novi šarm i štimung. Naime, proteklog vikenda na Sigečici održan je prvi Ciferšlus, kvartovski buvljak koji je već na prvu privukao zanimanje i šuškanje – što se to novo u kvartu događa?

Ideja je sasvim jednostavna – spojiti modu, druženje i lagani lifestyle program, ali se odmaknulo možda od klasičnog poimanja buvljaka jer je Ciferšlus zašećeren s malo glazbe, fine klope i ugodnog druženja pa se dobio taj dotjeraniji štimung. Na štandovima se nudila second hand odjeća, rabljeni komadi odjeće, ali i handmade proizvodi. Sve se pregledavalo, ispipavalo, navlačilo, biralo, ali onako kvartovski usporeno, bez stresa. Tko je htio, mogao je kupiti, a prvi Ciferšlus imao je humanitarni karakter, jer se zaigrala tombola, a kroz kotizaciju se skupio novac za dom za nezbrinutu djecu na zagrebačkom Vrhovcu.

