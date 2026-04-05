'PREPARIRANA' LJEPOTICA /

20 godina prije i poslije: Anne Hathaway vraća se kultnoj ulozi, a svi govore o njezinom izgledu

Od princeze do zavodnice: Pogledajte kako je Anne Hathaway postala holivudska bomba
Foto: LMK/Landmark/Profimedia
Obožavatelji filma "Vrag nosi Pradu" konačno su došli na svoje - u kina uskoro stiže dugo iščekivani nastavak!
Holivudska glumica Anne Hathaway u 44. godini vraća se kao Andy Sachs, ambiciozna novinarka u svijetu mode. Film u domaća kina dolazi krajem travnja, a uzbuđenje raste. 

Uz zanimanje za film, mnogi posljednjih mjeseci aktivno komentiraju i izgled američke glumice. Iako je glumica prije 20-ak godina bila poznata po svom prirodnom izgledu i ljepoti, sada joj se zamjera što njezinom licu nedostaje mimike. Kao posljedica estetskih korekcija (najvjerojatnije botoks i fileri), lice glumice danas je posve "ispeglano", što je, prema mišljenju mnogih, uništilo njezinu urođenu eleganciju i pretvorilo je u "prepariranu" ljepoticu.

U filmu ćemo opet gledati staru zvjezdanu postavu: Meryl Streep, Stanleyja Tuccija i Emily Blunt, a u dugoiščekivanom filmu glumit će i glazbenica Lady Gaga koja sve češće "koketira" sa svijetom filma.

 

5.4.2026.
7:01
Hot.hr
LMK/Landmark/Profimedia
Anne HathawayVrag Nosi PraduHollywood
