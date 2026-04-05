20 godina prije i poslije: Anne Hathaway vraća se kultnoj ulozi, a svi govore o njezinom izgledu

Holivudska glumica Anne Hathaway u 44. godini vraća se kao Andy Sachs, ambiciozna novinarka u svijetu mode. Film u domaća kina dolazi krajem travnja, a uzbuđenje raste.

Uz zanimanje za film, mnogi posljednjih mjeseci aktivno komentiraju i izgled američke glumice. Iako je glumica prije 20-ak godina bila poznata po svom prirodnom izgledu i ljepoti, sada joj se zamjera što njezinom licu nedostaje mimike. Kao posljedica estetskih korekcija (najvjerojatnije botoks i fileri), lice glumice danas je posve "ispeglano", što je, prema mišljenju mnogih, uništilo njezinu urođenu eleganciju i pretvorilo je u "prepariranu" ljepoticu.

U filmu ćemo opet gledati staru zvjezdanu postavu: Meryl Streep, Stanleyja Tuccija i Emily Blunt, a u dugoiščekivanom filmu glumit će i glazbenica Lady Gaga koja sve češće "koketira" sa svijetom filma.