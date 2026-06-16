Tom Holland napokon prekinuo šutnju o braku sa Zendayom: 'Svi su bili tamo'

Za glumca Toma Hollanda (30), zvijezdu filma Spider-Man, najveći uspjeh nije bio film, već ljubavna veza s glumicom Zendayom (29). Glumac je u filmu utjelovio Petera Parkera, dok je Zendaya igrala njegovu školsku kolegicu Michelle Jones-Watson, poznatiju kao MJ, koja je u stripovima i dugogodišnja ljubav Spider-Mana.

Iako su ih mnogi povezivali još tijekom snimanja, par je godinama uspješno skrivao svoju vezu od javnosti. Sve se promijenilo u ljeto 2021. kada su paparazzi snimili njihov poljubac u automobilu. Nekoliko mjeseci kasnije, Holland je na Zendayin 25. rođendan objavio njihovu zajedničku fotografiju uz jednostavnu, ali znakovitu poruku: „Moja MJ“.

Prisjetio se i njihovog prvog susreta na audiciji za Spider-Mana: „Bio sam jako uzbuđen zbog mogućnosti da radim sa Zendayom i da je upoznam. Odradila je audiciju fantastično i dobila ulogu praktički prije nego što je izašla iz prostorije. Sjećam se da je, čim je zatvorila vrata, producentica Amy Pascal rekla: ‘Dobit će posao’“, otkrio je glumac.

Foto: Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Sada o njihovoj vezi govori puno otvorenije. U razgovoru za časopis GQ otkrio je koliko mu Zendaya znači.

„Pronašao sam svoju osobu. Ona mi je najbolja prijateljica i najsretniji sam kada sam s njom. Nikada se nisam osjećao toliko podržavano i sigurno. Možda jedino kao dijete, kada bi me tata pokupio iz škole“, rekao je Holland, koji Zendayu od milja zove „Zee“.

Jedna rečenica potvrdila sve

Početkom 2025. godine Zendaya je na dodjeli Zlatnih globusa zablistala s prstenom koji je odmah pokrenuo glasine o zarukama.

Foto: Chris Delmas/AFP/Profimedia

Ubrzo su se pojavile i špekulacije da se par već vjenčao, a društvenim mrežama počele su kružiti fotografije navodne ceremonije na jezeru Como. Na njima se Zendaya pojavljuje u vjenčanici s čipkastim velom, dok Holland otvara bocu šampanjca. Fotografije su prikupile više od deset milijuna lajkova, no kasnije je potvrđeno da su u potpunosti generirane umjetnom inteligencijom.

Glumac je cijelu situaciju prihvatio s humorom, iako je njegova baka nakratko povjerovala da je propustila obiteljsko vjenčanje. Kada ga je novinar Esquirea upitao je li morao objašnjavati situaciju i ostalim članovima obitelji, Holland je nakon dulje stanke odgovorio: „Ne, jer su svi bili tamo.“

Ta je izjava potvrdila su se on i Zendaya doista vjenčali. Kada mu je novinar istaknuo da nije znao da je ceremonija već održana, Holland je kratko i odlučno poručio: „To je sve što ćete dobiti po tom pitanju.“