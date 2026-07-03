Može li okrutnije? Matt Damon kod Oprah objavio prekid s Minnie Driver: I ona je tek tada doznala

Krajem devedesetih, Hollywood je brujao o jednoj od onih ljubavnih priča koje se čine kao da su napisane za filmsko platno. Mlade zvijezde u usponu, Matt Damon i Minnie Driver, svoju su kemiju iz kritički hvaljenog filma "Dobri Will Hunting" prenijeli u stvarni život, postavši zlatni par o kojem mediji i obožavatelji nisu mogli prestati pričati. Ipak, njihova romansa nije imala sretan kraj, a njezin završetak bio je brutalan, javan i bolan. Više od dva desetljeća kasnije, jedan stari videoisječak s dodjele Oscara 1998. ponovno je oživio priču o njihovom prekidu, a komentar same glumice otkrio je dubinu tuge koja se krila iza jednog jedinog pogleda.

Početak romanse na setu

Priča je započela u proljeće 1997. godine na snimanju filma koji će obojici obilježiti karijere. Matt Damon, koji je uz Bena Afflecka napisao i scenarij, i Minnie Driver glumili su zaljubljeni par, a iskre su ubrzo prerasle u stvarna osjećanja. Driver je godinama kasnije priznala da je u to vrijeme bila potpuno zaljubljena. "Oduševila me njegova glumačka predanost, bio je sladak, inteligentan i šarmantan paket. Bila sam mlada i zaljubila sam se u njega - to je profesionalni rizik", izjavila je za The Telegraph.

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Ni Damon nije krio svoje osjećaje. U popularnom talk showu Davida Lettermana entuzijastično je govorio o svojoj djevojci, izjavivši da mu je "prilično uzdrmala svijet". Njihova veza djelovala je idilično dok su zajedno promovirali film, a činilo se da Hollywood ima novu omiljenu ljubavnu priču. No, idila je trajala vrlo kratko.

Šokantan prekid pred milijunima gledatelja

U siječnju 1998., samo mjesec dana nakon što je javno iskazivao ljubav, Matt Damon gostovao je u emisiji Oprah Winfrey. Na njezino pitanje o ljubavnom statusu, ležerno je odgovorio: "Pa, slobodan sam. Bio sam s Minnie neko vrijeme, ali više nismo romantično povezani. Samo smo jako dobri prijatelji i jako je volim... Nije nam bilo suđeno."

Za Minnie Driver, ta je izjava bila šok. Kako je kasnije otkrila, za prekid je saznala zajedno s ostatkom svijeta, gledajući emisiju. U intervjuu za Los Angeles Times iste godine, Damonov je potez nazvala "fantastično neprimjerenim".

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"Užasno je prekidati s nekim, ali da to bude toliko javno i da budete stavljeni u ulogu koju nikada ne bih igrala ni da me plaćaju - ulogu prevarene žene!", izjavila je tada, opisujući cijelo iskustvo kao nadrealan san i agoniju. Njezini su roditelji, kako je otkrila, od početka bili zabrinuti, predviđajući da bi veza mogla loše završiti zbog pritiska nagle slave koja je obuzela mlade glumce.

Najteža noć u Hollywoodu

Samo dva mjeseca kasnije, 23. ožujka 1998., održana je 70. dodjela nagrada Oscar. "Dobri Will Hunting" imao je devet nominacija, uključujući one za najboljeg glavnog glumca za Damona i najbolju sporednu glumicu za Driver.

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No, okolnosti su bile daleko od slavljeničkih. Matt Damon na dodjelu je stigao sa svojom novom djevojkom, glumicom Winonom Ryder.

Kada su Damon i Affleck proglašeni dobitnicima Oscara za najbolji originalni scenarij, kamere su se, nakon njihovog euforičnog govora zahvale, okrenule prema Minnie Driver. Njezin izraz lica nije odavao radost zbog uspjeha filma. Bio je to pogled tuge, slomljenog srca i boli, uhvaćen u trenutku najvećeg profesionalnog trijumfa njezinih kolega.

Taj je trenutak nedavno postao viralan na društvenim mrežama, a jedan korisnik je komentirao: "Minnie izgleda tako tužno." Na iznenađenje mnogih, odgovorila je sama glumica. "Matt je prekinuo našu vezu nekoliko tjedana prije ovoga i bio je na Oscarima sa svojom novom djevojkom... Bila sam shrvana", napisala je Driver.

"Voljela bih da sam mogla više slaviti jer je to bio nevjerojatan trenutak za sve nas i za ovaj divan film."

Pogled unazad bez gorčine

Danas, gotovo tri desetljeća kasnije, Minnie Driver na cijelu situaciju gleda s puno više mira. U nedavnom intervjuu, gledajući fotografiju s te dodjele Oscara, rekla je kako bi najradije zagrlila tu mladu ženu i poručila joj: "Dušo, sve će biti u redu. Život će biti sjajan i lijep i težak i nevjerojatan, i ponovno ćeš voljeti."

I doista, za nju je sve bilo u redu. Iako se nikada nije udala, Driver je pronašla sreću i ispunjenje u privatnom životu. Godine 2008. postala je majka sina Henryja, a od 2019. godine je u sretnoj vezi s filmašem Addisonom O’Deom, za kojeg je i zaručena.

Otkrila je i da je prije nekoliko godina slučajno srela Damona na plaži s njegovom suprugom Lucianom Barroso i njihovom djecom.

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"Nismo ozbiljno razgovarali od filma. Bilo je zapravo vrlo lijepo vidjeti ga... Vodili smo jedan sredovječni razgovor o vremenu i sličnim stvarima, što je bilo ohrabrujuće", ispričala je. Iako nisu ostali prijatelji, kaže da i dalje osjeća "ogromnu količinu ljubavi" prema njemu jer su zajedno podijelili tu važnu prekretnicu u svojim životima.