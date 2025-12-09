Matt Damon sakrio se iza šanka i upoznao ženu koja mu je promijenila život

Holivudski glumac Matt Damon (55) sve do 2005. slovio je za najpoželjnijeg neženju. Karijera mu je rasla iz dana u dan, a mnoge je iznenadilo kada se pročulo da je upravo u klubu u Miamiju upoznao ženu svog života. Luciana Barroso (49) tada je radila kao konobarica i nije ni slutila da će joj te večeri prići jedan od najpoznatijih glumaca svijeta.

Strahovala da će ju odbiti

Matt se odmah zainteresirao za zgodnu Argentinku, no ona nije bila sigurna treba li mu priznati da je samohrana majka četverogodišnje djevojčice. Bojala se da bi ga to moglo odbiti. No glumca to nije nimalo zasmetalo, naprotiv, svojom blagom reakcijom pokazao je da je spreman prihvatiti i nju i njezinu životnu priču.

Sakrio se iza šanka

Te večeri Damon se, bježeći od znatiželjnih pogleda, sakrio iza šanka i s Lucianom započeo razgovor dok mu je pokazivala kako radi svoj posao. Nije mu bilo teško uklopiti se, ranije je pohađao tečaj za barmena zbog filmske uloge, pa se brzo snašao i pomogao joj. „On mi je te večeri zaradio gomilu novca na napojnicama jer su ga svi htjeli vidjeti. Pretvorilo se u stvarno zabavnu noć i 15 godina kasnije - evo nas!”, ispričala je Luciana.

Danas Matt i Luciana slave 20 godina braka i slove za jedan od najstabilnijih parova u Hollywoodu. Vjenčali su se 2005., a godinu kasnije dobili kćer Isabellu, čije je rođenje glumcu potpuno promijenilo pogled na život. Obitelj se 2008. proširila još jednom kćeri, Giom.

Iako obožava glumu, Damon je godinama jasno postavio granice, nikada ne provodi više od dva tjedna odvojen od obitelji. Trudi se odgajati djecu bez pretjeranog luksuza, pa poklone koje dobiva ni ne otvara, već ih prosljeđuje onima kojima su doista potrebni.

Njihova ljubavna priča i dalje puni medijske stupce, a Matt otvoreno priznaje da bez Lucianine podrške ne bi postigao ni dio onoga što je ostvario.