Tko je Jutta? /

Bolja polovica poznatog sportskog para: Dok se on bori s bivšim prvakom, ona hvata zlato
Foto: Matrix Images/marcel Ter Bals/imago Sportfotodienst/profimedia
Rođena 30. prosinca 1998. u mjestu 's-Gravenzande u Nizozemskoj, Jutta Monica Leerdam svoj je sportski put započela na travi, a ne na ledu.
Jutta Leerdam, nizozemska zvijezda brzog klizanja i jedna od najuspješnijih sportašica nizozemske olimpijske generacije, ponovno privlači pažnju javnosti — kako sportskim rezultatima, tako i vezom s poznatim borcem Jakeom Paulom. Par je započeo odnos neočekivano, nakon što joj je Paul poslao poruku na Instagramu s pozivom u podcast. Iako je u početku bila skeptična, kasnije je otkrila potpuno drugačiju stranu njegove osobnosti.

Njihova veza, potvrđena u travnju 2023., napreduje unatoč čestim razdvojenostima zbog sportskih rasporeda. Paul joj, kako kaže, svake večeri šalje kratke video-poruke kako bi ostali povezani. U ožujku 2025. na putovanju u Svetoj Luciji zaprosio ju je 12-karatnim dijamantnim prstenom, oblikovanim tako da podsjeća na ledenu stazu, simbol njezine sportske karijere.

Leerdam se, uz klizanje, istaknula i kao model te influencerica s više od pet milijuna pratitelja. Suradnje s brendovima poput Diora i Hugo Bossa dodatno su učvrstile njezin status sportske i medijske ikone. Unatoč slavi, ostala je vezana uz obitelj i privatne interese, a pratitelje često oduševljava i snimkama svojih sportskih avantura, uključujući surfanje. Njezinog zaručnika Jake Paula čeka borba protiv Anthony Joshue u Miamiu, dok je sama Jutta u posljednjim pripremama prije nego li stane na ledeni ring Olimpijskog Milana.

8.12.2025.
14:06
Sportski.net
Profimedia/ Profimedia
Jutta LeerdamJake PaulOlimpijske IgreBrzo KlizanjeBoksPoznati ParModel
