Bolja polovica poznatog sportskog para: Dok se on bori s bivšim prvakom, ona hvata zlato

Jutta Leerdam, nizozemska zvijezda brzog klizanja i jedna od najuspješnijih sportašica nizozemske olimpijske generacije, ponovno privlači pažnju javnosti — kako sportskim rezultatima, tako i vezom s poznatim borcem Jakeom Paulom. Par je započeo odnos neočekivano, nakon što joj je Paul poslao poruku na Instagramu s pozivom u podcast. Iako je u početku bila skeptična, kasnije je otkrila potpuno drugačiju stranu njegove osobnosti.

Njihova veza, potvrđena u travnju 2023., napreduje unatoč čestim razdvojenostima zbog sportskih rasporeda. Paul joj, kako kaže, svake večeri šalje kratke video-poruke kako bi ostali povezani. U ožujku 2025. na putovanju u Svetoj Luciji zaprosio ju je 12-karatnim dijamantnim prstenom, oblikovanim tako da podsjeća na ledenu stazu, simbol njezine sportske karijere.

Leerdam se, uz klizanje, istaknula i kao model te influencerica s više od pet milijuna pratitelja. Suradnje s brendovima poput Diora i Hugo Bossa dodatno su učvrstile njezin status sportske i medijske ikone. Unatoč slavi, ostala je vezana uz obitelj i privatne interese, a pratitelje često oduševljava i snimkama svojih sportskih avantura, uključujući surfanje. Njezinog zaručnika Jake Paula čeka borba protiv Anthony Joshue u Miamiu, dok je sama Jutta u posljednjim pripremama prije nego li stane na ledeni ring Olimpijskog Milana.

