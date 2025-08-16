Slavni YouTuber i prekrasna manekenka izrekli sudbonosno 'da': Njezina vjenčanica oduzima dah

YouTuber i profesionalni hrvač Logan Paul (30) i model Nina Agdal (33) vjenčali su se u petak na jezeru Como u Italiji, piše Daily Mail.

Uz njih je bila i njihova kći Esme, a Loganov brat Jake i njegova zaručnica Jutta Leerdam također su prisustvovali ceremoniji.

Logan Paul and Nina Agdal got married today in Italy 🔥 pic.twitter.com/MDdHYan4yp — FearBuck (@FearedBuck) August 16, 2025

Agdal je nosila elegantnu vjenčanicu bez naramenica s čipkastim korzetom, podignutom kosom i dugim velom, dok je Paul bio odjeven u bijeli sako, crnu leptir mašnu i crne svečane hlače. Par se zaručio u srpnju 2023., a svoje prvo dijete, prethodno spomenutu kći Esme dobili su u rujnu 2024.

Influencer je ranije za američke medije izjavio da od tada nije više sebi najvažniji: „Prije Nine bio sam broj 1 u svom životu. Sada je na prvom mjestu Esme, pa Nina, a tek onda ja. Prvi put u životu nisam sebi najvažniji. Dao bih život za te žene.“

Prošle godine, Logan je ipak naišao na kritike. Naime, dok je Nina bila u bolnici nakon poroda, on je predstavio prehrambeni proizvod Lunchly, unaprijed pakirani komplet za ručak koji je kreirao zajedno s YouTube zvijezdom MrBeast. Mnogi korisnici društvenih mreža smatrali su da je koristio Ninin porod kao marketinški trik pa su ga optužili za pohlepu i neprimjereno ponašanje.

