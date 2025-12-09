Ana Maslać Plenković izdominirala: Premijerova supruga Francuzima održala modnu lekciju

Ana Maslać Plenković, supruga hrvatskog premijera i pravnica (45), privukla je veliku pozornost javnosti tijekom službenog posjeta Francuskoj, gdje je u elegantnoj i profinjenoj crnoj kombinaciji zablistala na crvenom tepihu ispred Elizejske palače.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron (47) i njegova supruga, prva dama Brigitte Macron (72), ugostili su hrvatskog premijera Andreja Plenkovića (55) i Anu Maslać Plenković na svečanoj večeri u Parizu. Riječ je o važnoj diplomatskoj prigodi na kojoj je hrvatska delegacija sudjelovala zajedno s predstavnicima domaćih tvrtki.

Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, na društvenoj mreži X podijelio je niz fotografija sa susreta i naglasio kako je riječ o događaju koji simbolizira snažno prijateljstvo i strateško partnerstvo dviju država.

„Prigodom svečanog susreta u Palači Élysée, čiji su domaćini Emmanuel Macron i gospođa Brigitte Macron, zajedno s predstavnicima hrvatskih tvrtki potvrdili smo snagu prijateljstva i strateškog partnerstva između Hrvatske i Francuske. Također smo odali počast Jean-Michelu Nicolieru, koji je 1991. došao braniti Vukovar i dao život za slobodu Hrvatske“, napisao je Plenković.

Dodao je i kako ovaj susret predstavlja „povijesni, politički i kulturni trenutak“ te naglasio važnost zajedničkih napora dviju država u očuvanju međunarodnog poretka, sigurnosti i europske stabilnosti.