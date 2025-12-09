FREEMAIL
OSTVARILE NAJVEĆI SAN /

Svi su mislili da su blizanke, a one su zapravo supruge: Nakon godina borbe stigla im kćerkica

Foto: Jam Press/jam Press/profimedia
Whitney i Megan Bacon-Evans godinama su privlačile pažnju gdje god bi se pojavile. Zbog svoje nevjerojatne sličnosti ljudi su ih često zamjenjivali za blizanke, a ponekad čak i za majku i kćer. Danas ih, više od svega, veže jedna posebna uloga — obje su sretne majke djevojčice Olivije.
1 /20
Whitney i Megan Bacon-Evans godinama su bile predmet zabune – ljudi su ih smatrali blizankama, a ponekad i majkom i kćeri. Upoznale su se kao tinejdžerice na MySpaceu, održavale dugogodišnju vezu na daljinu, a potom počele živjeti zajedno u Britaniji, gdje su se i vjenčale.

Njihov put do roditeljstva bio je dug i težak: tri neuspjela IUI pokušaja, dvije runde IVF-a i stotine tisuća funti ulaganja u liječenje. Nada se pojavila tek 2024., kada je Megan zatrudnjela i u svibnju rodila njihovu kćer Oliviju.

Danas obožavaju malu Oliviju koja im je ispunila život na načine koje nisu mogli ni zamisliti, a kada ih ljudi još uvijek miješaju sa sestrama, samo se smiju – najvažnije im je što su postale majke.

9.12.2025.
6:00
Hot.hr
Jam Press/jam Press/profimedia
