Omiljena kućanica preživjela pakao: Bila je fatalna brineta, a danas izgleda potpuno drugačije

Danas okrugli 60. rođendan slavi Teri Hatcher koja je započela svoju karijeru 80-ih godina kao mlada i svježa TV glumica, a svjetsku slavu stekla je 90-ih ulogom Susan Mayer u kultnoj seriji Kućanice.

Tijekom godina njezin se imidž vidljivo mijenjao – od glamurozne holivudske ljepotice s dugom tamnom kosom, preko sofisticiranih crvenih izdanja s kraćim frizurama, pa sve do današnjeg prirodnijeg, minimalističkog stila u kojem njeguje eleganciju i prirodno starenje.

Unatoč promjenama trendova, Teri je ostala vjerna svom prepoznatljivom šarmu i toplom osmijehu, a mnogi ističu kako je s godinama postala još karizmatičnija i samouvjerenija. U našoj galeriji pogledajte kako se mijenjala.