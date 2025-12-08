Prava tučnjava na Bernabeu! Realovac kao da je bio u ringu, Alonso poludio na svog igrača

Nogometaši Celte Vigo ostvarili su prvu pobjedu na Santiago Bernabeu nakon skoro 20 godina nakon što su u susretu 15. kola porazili Real Madrid sa 2-0.

"Kraljevski klub" je imao čak 11 uzastopnih pobjeda protiv Celte koja je zadnji put slavila u Madridu 2006. godine.

OPTA-ino računalo je gostima dalo svega 13.3% izgleda za pobjedu, no momčad iz Viga je suprotno svim očekivanjima dohvatila tri boda.

Gosti su poveli u 53. minuti sjajnim golom švedskog napadača Williota Swedberga koji je petom Zaragozinu asistenciju pretvorio u gol.

Novi problemi za Real stigli su deset minuta kasnije kada je Fran Garcia u svega stotinjak sekundi zaradio dva žuta kartona. Prvog zbog prekršaja nad Carreirom, a minutu kasnije i zbog starta nad Swedbergom. Alonso je podivljao nakon tog crvenog kartona i derao se "Frane, nemoj me zezati!".

Domaćin je s igračem manje jurnuo po izjednačenje, imao je Real nekoliko lijepih prilika, ali nije uspio svladati Ionuta Radua. U drugoj minuti nadoknade Real je ostao bez još jednog igrača. Zbog prigovora je isključen Alvaro Carreras.

Cetla je pobjedu potvrdila u trećoj minuti nadoknade nakon sjajne kontre koju je Swedberg zaključio svojim drugom golom.

Ovaj poraz sasvim sigurno, dodatno će otežati poziciju Xabija Alonsa. Posebice, što je Real u zadnjih pet ligaških kola ostvario samo jednu pobjedu.