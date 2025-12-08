Žena koja je 'uništila' Beatlese, ali osvojila Johna Lennona: Tko je bila Yoko Ono?

Na današnji dan, 8. prosinca 1980. godine, svijet je izgubio jednog od najvećih glazbenika svih vremena – Johna Lennona. Bivši član legendarnog benda The Beatles, Lennon, svojim je talentom i stvaralaštvom neizbrisivo obilježio glazbenu povijest, a pjesme poput Imagine i Give Peace a Chance postale su simboli mira i nade.

No, Lennon nije bio samo glazbeni inovator. Njegova ljubavna priča s japanskom umjetnicom Yoko Ono ostala je zauvijek u središtu pažnje. Iako su mnogi kritizirali njegovu vezu s Yoko, koja je započela 1969. godine, njihov odnos bio je duboko povezan s njihovim zajedničkim umjetničkim i političkim uvjerenjima. Yoko nije bila samo njegova partnerica u životu, već i ključna figura u njegovom umjetničkom razvoju. Njihova ljubav i zajednička borba za mir, slobodu i individualnost postali su simbolom u vremenu koje je često bilo u konfliktu s njihovim idealima.

Iako je prošlo više od četiri desetljeća, John Lennon i dalje živi kroz svoju glazbu i ideje koje je ostavio svijetu, a ljubav prema Yoko ostaje neizbrisivo zapamćena u pop kulturi.