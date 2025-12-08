FREEMAIL
ŠARMANTNA TROJKA /

Nisu prošli neprimjetno: Svi se pitaju tko su lijepe dame i naočit mladić s varaždinskog Korza
Foto: Varazdinski.net.hr
1 /16
Varaždin je svoj Dan grada, koji se tradicionalno obilježava na blagdan svetog Nikole, proslavio bogatim glazbenim i obiteljskim programom u samom središtu grada. Korzo je tijekom cijelog dana bio ispunjen glazbom, smijehom i blagdanskim ugođajem, a u proslavi su uživale sve generacije.

U večernjim satima na pozornicu je izašla Nina Badrić (53), jedna od najvećih i najomiljenijih hrvatskih glazbenih zvijezda. Svojim emotivnim pjesmama i prepoznatljivim glasom uveličala je proslavu Dana grada i dala poseban sjaj početku Adventa u Varaždinu.

Među okupljenima na koncertu posebno su se izdvojile dvije šarmante djevojke koje su našem fotografu pozirale u društvu naočitog mladića, a tko je sve uživao u poznatim hitovima Nine Badrić, pogledajte u galeriji. 

 

Galeriju s koncerta Nine Badrić u Varaždinu donosi Varazdinski.net.hr 

8.12.2025.
12:28
Hot.hr
Varazdinski.net.hr
Nina BadrićKoncertVaraždin
Nisu prošli neprimjetno: Svi se pitaju tko su lijepe dame i naočit mladić s varaždinskog Korza