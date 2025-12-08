Raspadala se sa svih strana, a onda je od nje napravljeno pravo čudo: Izgleda kao iz bajke
Uređenje kuća i stanova posljednjih je godina postalo pravi hit na društvenim mrežama – posebno kada su u pitanju spektakularne transformacije prije i poslije. Korisnici obožavaju vidjeti kako od zapuštenih, tamnih i nefunkcionalnih prostora nastaju moderni, ugodni domovi u kojima bi se svatko rado uselio.
Jedna od kreatorica koja se potpuno posvetila takvom sadržaju je YouTuberica iza kanala „Transform Real Estate“, na kojem prikazuje detaljne preobrazbe domova koje uz pomoć svog tima majstora pretvara u potpuno nova, funkcionalna i estetski privlačna mjesta za život. Njezin nedavni video pod naslovom „Najgori preuređeni dom koji sam ikad radila“ posebno je privukao pažnju publike. Riječ je o kući u San Franciscu Bay Arei koja je u toliko lošem stanju da je sama autorica priznala kako je i za nju, unatoč iskustvu, to bio ogroman izazov. Upravo zato je taj video oduševio korisnike YouTubea te je u kratkom vremenu prikupio gotovo 6.000 pregleda.