BOŽIĆNA BOMBA /

Svi žele darove od nje: Bivša WAG-sica se pojavila u izazovnom izdanju

Svi žele darove od nje: Bivša WAG-sica se pojavila u izazovnom izdanju
Foto: Mattpapz/backgrid/backgrid Uk/profimedia
Britanska televizijska ličnost Lizzie Cundy (57), bivša WAG, voditeljica i reality zvijezda poznata po svom glamuroznom stilu i odvažnim modnim izdanjima, ponovno je privukla pozornost javnosti. Na božićnom specijalu emisije Storm Huntley pojavila se u izazovnom kostimu „seksi Djeda Božićnjaka“ uz hulahopke ukrašene čipkastim detaljima, ostavljajući gledatelje bez daha. Lizzie, koju mnogi prate upravo zbog njezina upečatljivog stila, još jednom je dokazala zašto je jedna od najkomentiranijih TV zvijezda u Britaniji. U ovoj galeriji donosimo njezine najzanimljivije kombinacije. 

8.12.2025.
18:39
Hot.hr
Mattpapz/backgrid/backgrid Uk/profimedia
Lizzie CundyBožić
Svi žele darove od nje: Bivša WAG-sica se pojavila u izazovnom izdanju