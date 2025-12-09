Zbog njezine ljepote se često uzima karta više: Pjevačica Colonije danas uživa u majčinstvu

Hrvatska pjevačica Ivana Lovrić rodila se u mjestu Miljevci pokraj Drniša, a već nekoliko godina gradi svoj uspješan put kao glavni vokal popularne dance pop grupe Colonia. Glazbom se ozbiljnije počela baviti prije nekoliko godina, a prije ulaska u showbiz diplomirala je studij elektrotehnike. Ivana je postala pjevačica Colonije 2017. godine, a tijekom vremena njezin glas i energija donijeli su bendu novu dinamiku. Uz glazbenu karijeru, ova pjevačica vodi i sretan obiteljski život. U 2024. godini se udala za svog partenera Matiju Jakšića, a potom javnost obradovala viješću da je rodila djevojčicu Eli.