Zbog njezine ljepote se često uzima karta više: Pjevačica Colonije danas uživa u majčinstvu

Zbog njezine ljepote se često uzima karta više: Pjevačica Colonije danas uživa u majčinstvu
Foto: Luka Stanzl/pixsell
Ivana Lovrić hrvatska je pjevačica koja je najveću prepoznatljivost stekla kao članica grupe Colonia.
1 /18
Hrvatska pjevačica Ivana Lovrić rodila se u mjestu Miljevci pokraj Drniša, a već nekoliko godina gradi svoj uspješan put kao glavni vokal popularne dance pop grupe Colonia. Glazbom se ozbiljnije počela baviti prije nekoliko godina, a prije ulaska u showbiz diplomirala je studij elektrotehnike. Ivana je postala pjevačica Colonije 2017. godine, a tijekom vremena njezin glas i energija donijeli su bendu novu dinamiku. Uz glazbenu karijeru, ova pjevačica vodi i sretan obiteljski život. U 2024. godini se udala za svog partenera Matiju Jakšića, a potom javnost obradovala viješću da je rodila djevojčicu Eli.

9.12.2025.
7:19
Hot.hr
Luka Stanzl/pixsell
Ivana LovrićColoniaPjevačica
