Strašne posljedice razornog potresa: Urušene ceste, oštećeni automobili...

Snažan potres magnitude 7,6 pogodio je Japan u ponedjeljak. Japanska meteorološka agencija izjavila je da bi cunami visok i do 3 metra mogao dosegnuti sjeveroistočnu obalu zemlje. Do ranog utorka, JMA je smanjila upozorenja na upozorenja, a kasnije ih uklonila. Premijer Takaichi rekao je u utorak ujutro na brifingu za novinare da je oko 30 ljudi ozlijeđeno. Broj se od tada popeo na 33. Nadalje, vlada je u ožujku izdala novu projekciju u kojoj se navodi da bi "megapotres" i cunami koji je uslijedio mogli dovesti do čak 298.000 smrtnih slučajeva i uzrokovati štetu do 2 bilijuna dolara. Nakon potresa u ponedjeljak, vlasti su pojačale uzbunu zbog ovog potencijalnog "megapotresa".

Japanska meteorološka agencija upozorila je da bi slični ili jači potresi mogli uslijediti u nadolazećim danima.

Cunami do 70 centimetara izmjeren je u luci Kuji u prefekturi Iwate, južno od Aomorija, a valovi do 50 centimetara pogodili su i druge zajednice u regiji, priopćila je Japanska meteorološka agencija. NHK je izvijestio da su valovi oštetili neke splavove s kamenicama.

Na fotografijama se može vidjeti urušena cesta u Tohokuu u prefekturi Aomori, na sjeveroistoku Japana, automobil oštećen srušenim natpisom u Mutsuu u prefekturi Aomori, na sjeveroistoku Japana, vozilo na urušenoj cesti u gradu Tohoku u prefekturi Aomori, kao i radnika koji čisti ruševine u trgovačkom centru oštećenom potresom u gradu Hachinoheu.