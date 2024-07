Glumica Minnie Driver (54), najpoznatija po ulozi u filmu 'Good Will Hunting', otvoreno je pričala o svojim prošlim ljubavima, posebno se osvrnuvši na vezu s bivšim zaručnikom Joshom Brolinom (56). U intervjuu za The Sunday Times glumica je otkrila da joj je drago što se ona i Brolin ipak nisu vjenčali. Driver je istaknula da je velik utjecaj na njezin romantičan život imao njen otac, koji je imao drugu ženu i obitelj. Njeni roditelji se nisu vjenčali tijekom njihove 16-godišnje veze, a majka je promijenila njenu predodžbu o vezi nakon što joj je otkrila za očevu aferu.

Foto: Shutterstock

"Htjela sam se toliko vjenčati, no onda bih odabrala muškarce koji uopće nisu bili za brak. Nastavila bih žudjeti za brakom i tom konzervativnom verzijom veze, a onda bih pronašla muškarce koje to ne zanima. Ako bi to nekoga ipak zanimalo, tada bih trčala za njima", priznala je glumica. Pričajući o bivšim partnerima koji nisu bili "muškarci za brak", spomenula je svog bivšeg zaručnika Josha Brolina kojeg je upoznala na snimanju filma 'Slow Burn' 2000. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da bi to bila najveća pogreška u mom životu", rekla je Driver što misli o ulasku u brak s Brolinom. Par je bio zaručen pet i pol mjeseci prije nego je odustao od odlaska pred oltar. Odluka o raskidu zaruka bila je obostrana i prijateljska, izvijestili su mediji u ono vrijeme. Prije Brolina, glumica je godinu dana hodala s Mattom Damonom (53). Upoznali su se na setu filma 'Good Will Hunting', a njihov prekid na nju je dosta loše utjecao.

"Dušo, super je. Možeš slaviti, život će biti sjajan i predivan, težak i nevjerojatan. Opet ćeš voljeti, bit će dobro", otkrila je glumica što bi rekla 25-godišnjoj verziji sebe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Driver je pronašla svog pravog muškarca, pisca i redatelja Addisona O'Dea.

"Sada sam s nekim tko se ne želi vjenčati, ali tko je najpredaniji, pun ljubavi, izuzetan... Sve što sam željela u muškarcu tijekom djetinjstva, on sve to posjeduje", objasnila je Driver.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Kuharu koji je tajnama kuhinje učio Beckhama, sad su došli Modrić i Kovačić: Skuhali prefinu riblju juhu