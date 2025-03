Bivši Modrićev suigrač se razvodi nakon 16 godina braka: Slao neprimjerene poruke

Bivši nogometaš i televizijski voditelj Jermaine Jenas (42) i njegova supruga Ellie Penfold odlučili su se razići nakon gotovo 16 godina braka. Par, koji zajedno ima dvije kćeri i sina, suočio se s velikim izazovima proteklih mjeseci, a njihov razvod dolazi nakon skandala koji je potresao Jenasovu karijeru, prenosi Mirror.

Ellie potvrdila razvod

Vijest o razvodu potvrdila je sama Ellie Penfold putem izjave za javnost.

"Nikada nisam zamislila da ću morati podijeliti nešto toliko osobno s javnosti, ali s obzirom na situaciju, mislim da je to potrebno. Nakon 16 godina zajedno i troje predivne djece, Jermaine i ja smo odlučili krenuti svatko svojim putem. Ostat ćemo prijatelji i nastavit ćemo zajedno odgajati djecu. Molimo vas da poštujete privatnost naše djece tijekom ovih izazovnih vremena. Hvala vam", napisala je Ellie.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Skandal na BBC-ju i otkaz

Jenas je u kolovozu 2024. dobio otkaz na BBC-ju nakon što se saznalo za njegovo neprimjereno ponašanje na radnom mjestu. Navodno je slao neprimjerene poruke kolegicama, što je rezultiralo njegovim udaljavanjem iz emisija "The One Show" i "Match of the Day".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon izbijanja skandala, nogometaš se javno ispričao putem novina. "Sramim se i iskreno mi je žao. Iznevjerio sam sebe, svoju obitelj, prijatelje i kolege i dugujem ispriku svima - pogotovo ženama kojima sam slao poruke. Iskreno mi je žao", izjavio je.

Nakon skandala i vijesti o razvodu, Ellie Penfold jasno je dala do znanja da joj je glavni prioritet dobrobit njihove djece i njezina karijera.

"Moj jedini fokus su naša djeca i izgradnja mog brenda. Sada želim nastaviti dalje. Naravno, ovo je bilo teško za mene, ali moja jedina briga su naša djeca i to se neće promijeniti", poručila je.

Inače, Jermaine Jenas bio je engleski reprezentativac s 21 nastupom za nacionalnu momčad. Tijekom karijere igrao je za Nottingham Forest, Newcastle United, Tottenham Hotspur, Aston Villu i QPR. Za Tottenham je upisao 202 nastupa, a tijekom tog razdoblja dijelio je svlačionicu s Lukom Modrićem. Jenasova igračka karijera prekinuta je zbog ozljeda, a nakon umirovljenja posvetio se radu u medijima, sve do nedavnog otkaza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Gotovo pola brakova u Hrvatskoj završi razvodom: Stručnjakinja za muško-ženske odnose objašnjava zašto