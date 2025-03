George i Amal Clooney se razvode? 'Njihov je odnos počeo trpjeti'

Slavni holivudski glumac George Clooney (63) i odvjetnica Amal Clooney (47) u braku su više od deset godina. Upoznali su se 2013. godine, a godinu dana kasnije su se vjenčali. Zajedno imaju blizance Ellu i Alexandera koje su dobili prije sedam godina, a iako su oboje vrlo uspješni u svojim karijerama, izvori tvrde da su njihova obveza i profesionalne aktivnosti počele stvarati udaljenost između njih. Naime, George je odlučio uzeti pauzu od Hollywooda kako bi se posvetio Broadwayu, a prema tvrdnjama izvora, to je stvorilo napetost u njegovom braku s Amal te se prema informacijama izvora koji je progovorio za Radar Online čini da su George i Amal Clooney u fazi probnog rastanka.

"Iako je Amal ponosna na Georgeov uspjeh na Broadwayu, teško je biti toliko dugo udaljen jedno od drugoga. Zbog neredovitih radnih sati, njihov odnos počeo je trpjeti", rekao je izvor za Radar Online.

Izvor je također izjavio da je George uvijek cijenio Amalinu podršku za njegove profesionalne pothvate… Od politike do pisanja, a sada i kazališta. Izvor je dodao: "Amal je vrlo snalažljiva i uspješno se uklapa u društvo, ali nikada se nije osjećala potpuno ugodno u Hollywoodu."

Foto: Profimedia Amal i George Clooney

Sve je krenulo od kazališta...

Inače, problemi u braku su navodno nastali nakon što je George odlučio adaptirati svoj film Laku no' i sretno za Broadway. Navodno su ga fotografi snimili kako se ponaša prema Amal kada je mislio da ih nitko ne gleda.

Foto: AP

Podsjetimo, posljednji put su George i Amal zajedno viđeni prošlog mjeseca u New Yorku. Amal je ovih dana uživala na večeri s prijateljima, dok je George bio u New Yorku. Iako su ranije kružile spekulacije o mogućem razvodu, izvor ističe da Amal i dalje podržava Georgeov debi na Broadwayu, iako to nije bez svojih izazova.

"Navikla je da George ide na nekoliko dana, ali sada je ovo pravi test za njihov odnos", rekao je isti izvor. Unatoč tome, Amal uvijek stavlja obitelj na prvo mjesto, a blizanci se dobro uklapaju u svoju rutinu u Oxfordshireu.

