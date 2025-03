Iva Todorić o gašenju tvrtke i svojoj nasljednici: 'Tara će biti jako uspješna žena, prava je Todorićka'

Iva Todorić (49), poznata hrvatska poduzetnica, nedavno je donijela značajnu poslovnu odluku koja je obilježila kraj jednog i početak drugog poglavlja u njezinoj karijeri. Naime, tvrtka Srculence, koja je postala simbol njezine poslovne vizije i srce koje je godinama nosila kao zaštitni znak, više ne postoji kao samostalna pravna firma. Od 10. veljače, Srculence je pripojena Koro Komunikacijama, čije je vlasništvo preuzela njezina kći, Tara Balent, koja je na čelu tvrtke od 2022. godine. Iva, koja je od prošle godine preuzela ulogu prokuristice u Koro Komunikacijama, ovom je odlukom omogućila daljnji razvoj i širenje poslovanja pod njezinim obiteljskim okriljem.

Tara Balent (22), koja je još uvijek mlada poduzetnica, već se dokazala kao sposobna liderica, a Iva, koja je godinama vodila svoj vlastiti posao, smatra da će njezina nasljednica postati još uspješnija od nje same. Mamina nasljednica u samo nekoliko godina izgradila je snažnu poslovnu poziciju i pokazala iznimne organizacijske sposobnosti, zbog kojih mnogi predviđaju da će nadmašiti uspjehe svoje majke. Iva nije željela isticati uspjehe svoje kćeri. U Tarin poslovni potencijal ima neizmjerno povjerenje i vjeruje da će ona svojom sposobnošću i odlučnošću postići više nego što je Iva sama učinila u svojoj karijeri. A Srculence - Iva nam je otkrila da njezina priča tek sada počinje.

Zašto ste baš sada odlučili ugasiti Srculence i pripojiti ga Koro Komunikacijama? Je li to bio poslovni potez ili je postojala neka druga pozadina?

Ovo nije kraj, ovo je tek početak. Srculence je dosad bilo samo ime na papiru, marketinška agencija preko koje sam uglavnom radila evente, a sada će nova firma Srculence imati apsolutne veze sa srculencem. Nema nikakvog kraja, tek počinjemo.

Kad ste prvi put shvatili da bi Tara mogla preuzeti ozbiljne poslovne uloge u obitelji?

Moja Tara je jedna nevjerojatno sposobna, mlada žena koja ima takve organizacijske sposobnosti i klikere, prava je Todorićka, doslovno ću tako reći. Kada ju vidim – vidim sebe kada sam bila mlada i koliko sam imala entuzijazma. Mislim da će Tara biti još uspješnija od majke i na to sam jako ponosna. Kada vidim tu organiziranost i kako sve oko sebe dovede u red, to je fantastično. Nema puno mladih ljudi koji imaju takvu sposobnost u sebi, vjerujte mi, godinama sam radila natječaj za mlade ljude, pripravnike u Agrokoru. U svakoj našoj firmi sam birala svake godine po jednog pripravnika, kasnije smo pratili njihov poslovni put, i danas su mnogi od njih direktori marketinga u raznim kompanijama. Doista, tisuće životopisa sam pročitala, sa stotinama razgovarala. Moja kći da mi dođe na razgovor – sekunde ne bih razmišljala bi li je zaposlila. I naravno, to ne govorim samo zato što je ona moja kćer. Tara će biti jako uspješna poslovna žena koja već sada radi nekoliko poslova. Ona je doista posebno stvorenje.

Kažu da djeca onih koji su odrasli u poslovnim obiteljima nose ogroman teret. Je li Tara ikada osjetila pritisak da "mora" biti uspješna?

Nadam se da Tara nije osjetila pritisak da mora biti uspješna.

Koliko Vam je važno da obiteljski biznis ostane u obitelji?

Nije mi važno da posao ostane u obitelji. Kada vas netko odgoji na određeni način, onda uđe u vas to da pokušavate svi zajedno raditi i stvarati. Moja braća i ja, svi imamo svoje biznise, svi smo isprepleteni. Koliko god svatko ima svoje – uvijek pomažemo jedni drugima. Smatram da smo mi primjer obitelji koja je složna, podržava jedna druge. Nas je puno i ono što nas je tata naučio kroz posao – svi pokušavamo prenijeti u svoje firme. Naravno, njega nitko neće dostići jer to što je on napravio je rijetka pojava, ali daleko od toga da mi ne pokušavamo i ne radimo nešto lijepo. To što mediji nekada plasiraju u javnost nekakve minuse – stvarnost je apsolutno drugačija. No, to sada nije niti bitno.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL Danas, Iva vodi vlastitu firmu te se bavi konzultantskim poslom u sferi marketinga i prodaje, uspješno balansirajući između zahtjevne karijere i uloge majke.

Nedavno se pisalo i o Vašem prijedlogu za prijavu u Guinnessovu knjigu rekorda na temelju brojnosti kolekcije srca koju posjedujete. Jeste li već poslali sve materijale Guinnessovom timu? Kakav je proces prijave ?

Prijavila sam se u Guinnessovu knjigu rekorda, poslala sam sve materijale i trebam čekati 12 tjedana za povratnu informaciju. Pretpostavljam da će mi onda odgovoriti i reći što sve trebam napraviti da bih to i dokazala.

Ako rekord bude priznat, imate li već u glavi ideju kako ćete to proslaviti?

Ja sam to u svojoj glavi već proslavila. Uopće ne sumnjam da će se to dogoditi zato što sam detaljno istražila cijelu situaciju i po tome što je trenutno dostupno na internetu – ne postoji veća kolekcija srca nego što ju ja imam. Proslavila sam još u trenutku kada sam materijale poslala i moja satisfakcija je bila ta da ću dobiti neku vanjsku potvrdu. Ne zato što je takva potvrda meni potrebna, već zbog širenja ljubavi i šire spoznaje o tome da fokus kreira sve u životu. Kada čovjek gleda pozitivno – pozitivno se i događa. I to svatko može testirati na kraju dana – sami sebi recite danas ću šetati po cesti i gledati hoću li ugledati plavog leptira ili plavo srce – pa ćete vidjeti što će se dogoditi. Sve je u našim glavama i sve ovisi što mi kreiramo u njima. Isto tako, kao što sam i na početku rekla o obitelji – najvažnije je što nas oni nauče i što usade u nas jer mi to nosimo kroz život. Sve započinje od nas.

