Kao da su zajedno već godinama: Lewis Hamilton prvi put progovorio o vezi s Kim Kardashian

Čini se da ljubav cvjeta između sedmerostrukog svjetskog prvaka Lewis Hamilton i reality zvijezde Kim Kardashian. Slavni vozač Ferrarija prvi je put javno priznao koliko mu nova veza znači, a sve je iznenadio kada je pred tisućama navijača otvoreno rekao da je upravo Kim zaslužna za njegov osmijeh, piše People.

Hamilton je govorio na druženju s navijačima u Silverstoneu uoči Velike nagrade Velike Britanije, kada mu je voditelj i komentator David Croft rekao da djeluje sretnije nego ikad.

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"Lewise, i na stazi i izvan nje ove si godine puno sretniji čovjek, a mislim da je svima ovdje drago to vidjeti“, rekao je Croft, što je publika nagradila velikim pljeskom.

Je li razlog brzi Ferrari ili nova djevojka?

U tom se trenutku uključio jedan od vozača i kroz šalu upitao:

Je li razlog tome brzi bolid ili nova djevojka?“

Hamilton se samo nasmiješio, a publika prasnula u smijeh.

To je dobro pitanje“, kratko je odgovorio.

Croft je zatim nastavio u šaljivom tonu, prisjetivši se nedavne zgode s utrke u Monaku.

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"Znaš zašto to pita? Samo želi znati treba li Kimiju dva ručnika“, našalio se, aludirajući na situaciju kada je Kim Kardashian slučajno uzela ručnik koji je bio namijenjen mladom vozaču Kimiju Antonelliju.

'Naravno da je Kim'

Govoreći o svojoj prvoj sezoni u Ferrariju, Hamilton je zahvalio cijeloj momčadi na podršci.

"Ferrari je i dalje najlegendarnija momčad svih vremena. Imali su teško razdoblje, ali svi su me sjajno prihvatili. Prva godina bila je vrlo teška, no sada se napokon vidi sav trud koji ulažemo i vraćamo se tamo gdje želimo biti“, rekao je.

A onda je, uz osmijeh, dodao rečenicu koja je izazvala ovacije publike:

I naravno... naravno da je Kim.“

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Publika je ponovno zapljeskala, dok je Croft zaključio:

"Baš je lijepo vidjeti te ovako sretnog.“

Kim ga bodrila u Monaku

Glasine o njihovoj vezi pojavile su se još u veljači, a dodatno su se rasplamsale prošlog mjeseca kada je Kim Kardashian stigla na Veliku nagradu Monaka zajedno sa sestrom Khloé Kardashian.

Hamilton je tada završio utrku na drugom mjestu, a kamere su uhvatile trenutak u kojem je s pobjedničkog postolja Kim poslao poljubac.

Nakon utrke nije skrivao koliko mu znači njezina podrška.

"Nevjerojatno je što je došla ovaj vikend. Sjajno je imati njezinu podršku. Imam divne prijatelje oko sebe, a Kim je osoba koja me podržava svaki dan“, rekao je na konferenciji za medije.

'Kao da su zajedno godinama'

Izvor blizak paru nedavno je američkom časopisu People otkrio kako njihova veza napreduje bolje nego što je itko očekivao.

"Njih dvoje su nevjerojatno opušteni zajedno. Sve između njih djeluje prirodno i lako, kao da su zajedno već godinama. Pomaže i to što su se poznavali i prije veze, a povezuju ih slične životne ambicije i pogled na budućnost“, ispričao je izvor.

Iako svoju romansu i dalje nastoje držati podalje od očiju javnosti, Hamiltonov spontani komentar u Silverstoneu mnogi su protumačili kao njegovu prvu javnu potvrdu da je upravo Kim Kardashian žena koja ga ovih dana čini sretnijim nego ikad.