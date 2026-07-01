Kim Kardashian pozirala u minijaturnom bikiniju koji ostavlja malo toga mašti: 'Goriš'

Medijska ličnost i poduzetnica Kim Kardashian ponovno je dokazala zašto je kraljica društvenih mreža. Svojom najnovijom objavom, 45-godišnja zvijezda najavila je novu kolekciju kupaćih kostima svog brenda SKIMS, osobno pozirajući u dva modela koja malo toga ostavljaju mašti i savršeno se uklapaju u najveće ljetne trendove.

Na seriji fotografija snimljenih u minimalističkom okruženju, Kim je predstavila "Micro Fits Everybody" liniju. Riječ je o proširenju jedne od najpopularnijih SKIMS kolekcija, poznate po iznimno mekanim i rastezljivim materijalima. Prvi model je mikro bikini leopard uzorka s tankim crnim vezicama, dok je drugi jednobojni, upečatljive ružičasto-koraljne nijanse.

Poslovno carstvo i privatni život

Ovom objavom Kim je potvrdila i svoj status ikone stila koja oblikuje modne trendove. Njena sposobnost da osobno promovira proizvode ključan je dio uspjeha brenda SKIMS, koji je 2023. godine procijenjen na više od četiri milijarde dolara. Komentari obožavatelja bili su puni oduševljenja, a poruke poput "Baywatch ti nije ni do koljena", "Najljepša žena u svemiru" i "Hamilton, sretniče" samo su potvrdile da njen utjecaj ne jenjava.

Čini se da joj cvjetaju ruže na privatnom planu. Mediji u lipnju 2026. izvještavaju da njena veza s vozačem Formule 1, Lewisom Hamiltonom (41), postaje sve ozbiljnija te da je upoznao njeno četvero djece.

Podsjetimo, par se poznaje već dulje vrijeme, a šuškanja o ljubavnoj vezi krenule su u veljači 2026. nakon njihova romantičnog susreta u Parizu.