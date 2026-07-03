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Sve ljubavi Taylor Swift: Prvi dečko je ostavio nakon telefonskog poziva od 25 sekundi

Sve ljubavi Taylor Swift: Prvi dečko je ostavio nakon telefonskog poziva od 25 sekundi
Foto: Everett Collection/Everett/Profimedia
Jedna od prvih javno poznatih veza Taylor Swift bila je s pjevačem Joeom Jonasom 2008. godine. Iako je trajala svega nekoliko mjeseci, njihov prekid postao je dio pop kulture nakon što je Swift otkrila da ju je Jonas ostavio tijekom telefonskog poziva koji je trajao samo 25 sekundi. To iskustvo pretočila je u pjesme "Forever & Always" i "Mr. Perfectly Fine" s albuma "Fearless". Unatoč dramatičnom kraju, danas su u dobrim odnosima.
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Taylor Swift danas je nezaustavljiva sila u svijetu glazbe i kulture. Od rekordne turneje "Eras" do albuma koji ruše sve ljestvice slušanosti, njezin profesionalni život doseže neslućene visine. No, paralelno s glazbenom karijerom, javnost je oduvijek fascinirao i njezin privatni život, koji je neraskidivo utkan u njezine stihove. Njezine pjesme su poput otvorenog dnevnika, kronika ljubavi, slomljenih srca i ponovnih početaka. Kroz njezinu glazbu, obožavatelji su proživljavali njezine uspone i padove, a svaka veza postala je poglavlje u sagi koju prate milijuni. Ovo je kronološki pregled romantičnog putovanja jedne od najvećih zvijezda našeg doba, od prvih javnih veza do nedavnih zaruka.

Koga je sve ljubila Taylor Swift pogledajte u galeriji

3.7.2026.
19:20
Hot.hr
Profimedia
Taylor SwiftLjubavni život
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