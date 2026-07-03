Sve ljubavi Taylor Swift: Prvi dečko je ostavio nakon telefonskog poziva od 25 sekundi

Taylor Swift danas je nezaustavljiva sila u svijetu glazbe i kulture. Od rekordne turneje "Eras" do albuma koji ruše sve ljestvice slušanosti, njezin profesionalni život doseže neslućene visine. No, paralelno s glazbenom karijerom, javnost je oduvijek fascinirao i njezin privatni život, koji je neraskidivo utkan u njezine stihove. Njezine pjesme su poput otvorenog dnevnika, kronika ljubavi, slomljenih srca i ponovnih početaka. Kroz njezinu glazbu, obožavatelji su proživljavali njezine uspone i padove, a svaka veza postala je poglavlje u sagi koju prate milijuni. Ovo je kronološki pregled romantičnog putovanja jedne od najvećih zvijezda našeg doba, od prvih javnih veza do nedavnih zaruka.

Koga je sve ljubila Taylor Swift pogledajte u galeriji