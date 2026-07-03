Čak 1000 gostiju, slavne face i stroga zabrana mobitela: Ovo su detalji vjenčanja godine

Sve upućuje na to da će jedna od najvećih svjetskih glazbenih zvijezda uskoro izgovoriti sudbonosno "da". Ako je vjerovati američkim medijima, Taylor Swift i zvijezda NFL-a Travis Kelce vjenčat će se u petak, 3. srpnja, u New Yorku, a posljednjih dana Velika Jabuka vrvi slavnim uzvanicima koji pristižu na ono što mnogi već nazivaju vjenčanjem godine, piše People.

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Iako par još uvijek nije službeno potvrdio da će stati pred oltar, sve više detalja izlazi u javnost. Prema pisanju američkih medija, očekuje se čak oko tisuću uzvanika, a slavlje bi trebalo biti organizirano u dvije faze - intimnija ceremonija za stotinjak najbližih 2. srpnja, nakon koje će 3. srpnja uslijediti velika proslava s obitelji, prijateljima i brojnim poznatim licima.

Posljednjih dana u New Yorku su viđeni brojni članovi obitelji i prijatelji budućih mladenaca.

NFL zvijezde stižu podržati Travisa

Hoteli u blizini navodne lokacije vjenčanja, Madison Square Gardena, puni su uzvanika. Među njima su brojni Travisovi prijatelji iz svijeta američkog nogometa, uključujući igrača Las Vegas Raidersa Brocka Bowersa, quarterbacka Los Angeles Ramsa Matthewa Stafforda sa suprugom Kelly, bivšeg NFL-ovca Beaua Allena, igrača Kansas City Chiefsa Creeda Humphreyja sa zaručnicom Anom Demmer, zvijezdu San Francisco 49ersa Georgea Kittlea sa suprugom Claire te umirovljenog igrača Grega Olsena.

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U New York su stigli i Kelceovi dugogodišnji prijatelji Reggie King, Ross Travis, André Eanes, Aric Jones i Joe Oravec, kao i njegov cimer s fakulteta Derek Wolfe.

Posebnu pažnju privukao je dolazak Travisove majke Donne Kelce, koja je u grad stigla u četvrtak, kao i njegova ujaka Dona Blalocka. Na društvenim mrežama svoje putovanje u New York podijelili su i Travisovi rođaci Zachary Jamison sa suprugom Gabrielle te Tanner Corum sa suprugom Samanthom.

Taylorina slavna ekipa već je u New Yorku

S Taylorine strane među uzvanicima su viđeni brojni poznati prijatelji, među kojima su pjevačica Camila Cabello, glumica Anya Taylor-Joy, redateljica i scenaristica Lena Dunham, glazbeni producent Jack Antonoff, Ashley Avignone te Taylorina dugogodišnja najbolja prijateljica Abigail Anderson.

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U grad su stigle i sportske novinarke Charissa Thompson i Erin Andrews, koje su s parom i ranije zajedno ljetovale.

Prvi gosti počeli su pristizati još početkom tjedna. Tako su u utorak, 30. lipnja, Taylorini dugogodišnji suradnici Ed Sheeran i Aaron Dessner viđeni u restoranu BuonaSera on the Lake u gradiću Malta u saveznoj državi New York. Vlasnica restorana Danielle Hartwyk objavila je zajedničku fotografiju s Edom Sheeranom i otkrila kako ih je iznenadio nenajavljenim dolaskom.

Restoran se nalazi nedaleko od Dessnerova studija Long Pond Studio, u kojem su Taylor Swift i Ed Sheeran tijekom godina snimili nekoliko pjesama. Upravo je ondje Swift snimila i svoj hvaljeni koncertni specijal Folklore: The Long Pond Studio Sessions.

U međuvremenu je u New Yorku viđena i Taylorina prijateljica Sabrina Carpenter, koja je večerala s društvom u restoranu Emmett's on Grove u četvrti West Village. Snimljena je u pozadini videa objavljenog na društvenim mrežama, što je dodatno uvjerilo obožavatelje da je stigla upravo zbog velikog slavlja.

Stroga pravila za uzvanike

Iako mladenci i dalje mudro čuvaju detalje ceremonije, američki mediji navode kako će svi uzvanici morati poštovati strogi black tie dress code. Osim toga, tijekom cijelog događaja vrijedit će pravilo bez mobilnih telefona, kako bi slavni par svoju privatnost sačuvao daleko od očiju javnosti.

Hoće li Taylor Swift i Travis Kelce doista ovog petka stati pred oltar ili je riječ o još jednoj glasini koja je zaludjela njihove obožavatelje, trebalo bi biti poznato vrlo brzo. No jedno je sigurno – New York je već postao pozornica za jedno od najiščekivanijih događanja godine.