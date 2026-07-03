Taylor Swift i Travis Kelce pod velom tajne započeli vjenčanje? New York je u potpunoj blokadi

Američka pop-zvijezda Taylor Swift (36) i njezin zaručnik, zvijezda NFL-a Travis Kelce, navodno su u četvrtak započeli višednevnu proslavu uoči vjenčanja u njujorškom Madison Square Gardenu.

Foto: ASPN/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Iako par nije službeno potvrdio da je riječ o svadbenim svečanostima, američki mediji izvještavaju kako se u kultnoj dvorani održava predsvadbena večer, odnosno proba svečane večere. Na događaj su pristigli brojni poznati uzvanici, među kojima glumica Lena Dunham te glazbeni producent Jack Antonoff, dugogodišnji suradnik Taylor Swift, javlja BBC. Par će navodno sudbonosno da izgovoriti 3. srpnja pred više od tisuću gostiju, a slavlje će trajati i preko vikenda.

Foto: BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Navodno će na vjenčanje doći i brojne druge zvijezde među kojima su Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, Suki Waterhouse, Gigi Hadid, Selena Gomez, a Stevie Nicks i Tim McGraw će zapjevati.

Pojačano osiguranje i tisuće fanova

Područje oko Madison Square Gardena tijekom cijelog dana bilo je pod pojačanim policijskim osiguranjem, dok su brojne televizijske ekipe i fotoreporteri pokušavali doznati što se događa unutar dvorane. Organizatori su postavili veliki bijeli šator za dolazak gostiju, dok su Swift i Kelce, prema navodima medija, planirali koristiti podzemni ulaz kako bi izbjegli pozornost javnosti.

Foto: Profimedia

Portal TMZ tijekom večeri prenosio je događanja ispred dvorane uživo, dok su novinarske ekipe bilježile dolazak uzvanika i sigurnosne pripreme. Unatoč temperaturama višim od 37 Celzijevih stupnjeva i upozorenjima gradskih vlasti zbog toplinskog vala, ispred Madison Square Gardena okupio se velik broj obožavatelja u nadi da će vidjeti slavni par.

Podsjećamo, Taylor Swift i Travis Kelce zaručeni su od prošle godine, no detalje o vjenčanju uspješno su držali podalje od javnosti.